Festa grande per le donne: un viaggio con Moby e Tirrenia con il 100 per cento di sconto

Marzo 6, 2023

(Adnkronos) – Milano 06.03.2023 – Chi dice donna, dice Moby e Tirrenia. Tutto l’anno, ma per l’8 marzo ancora di più.

Perché le due compagnie festeggiano nel modo migliore la Festa della donna, offrendo a tutte le donne che prenotano contemporaneamente a un bambino dai 4 agli 11 anni o a un secondo adulto pagante il 100 per cento di sconto sulla tariffa di passaggio ponte.

La straordinaria offerta vale per tutte le prenotazioni effettuate da oggi a mercoledì 8 marzo per tutte le partenze di Moby per Sardegna e Corsica e per quelle effettuate da Tirrenia sulla Napoli-Palermo-Napoli da oggi al 30 settembre e per le corse di Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre, nelle date in cui è prevista e fatta salva la disponibilità di posti.

Lo sconto per le donne che prenotano insieme a un bambino o a un secondo adulto pagante – cumulabile con le altre offerte speciali Moby e Tirrenia – è del 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. E resta ovviamente sempre possibile acquistare anche cabine o poltrone.

Così la Festa della donna 2023 sarà la più bella di sempre, perché Moby e Tirrenia coccolano le donne portandole sulle spiagge più belle di Sardegna, Sicilia e Corsica, offrendo come sempre il network più completo di rotte, con gli orari più comodi e flessibili e una qualità dei servizi di bordo unica, a partire dalla ristorazione, con un’attenzione sempre maggiore alla qualità dei piatti, contraddistinti da leggerezza, freschezza e stagionalità delle proposte, con standard stellati anche in navigazione.

E quest’estate a rendere il viaggio ancora più unico e indimenticabile arriva in flotta Moby Fantasy, il traghetto più grande e green del mondo, che offre ai suoi passeggeri comfort da nave da crociera, interni ricercatissimi e ancor più attenzione ai servizi di bordo, sempre più curati e sempre più in grado di far iniziare la vacanza già dal viaggio e di prolungarla nella rotta di ritorno a casa.

Lo sconto del 100 per cento per le donne che viaggiano in compagnia e prenotano da oggi all’8 marzo è l’ultima ciliegina sulla Festa. Che poi continua, anche dopo l’8 marzo, rigorosamente a bordo di Moby e Tirrenia.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d’Elba e Arcipelago Toscano con 38 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.