Festival dei Borghi Mediterranei: appuntamento il 3 settembre a Monasterace (RC) per l’evento che racconta le unicità d’Italia

Agosto 30, 2023

(Adnkronos) – Si pone come evento di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei territori e si svolgerà per la sua prima edizione a Monasterace superiore (RC). È il Festival dei Borghi Mediterranei: un ricco programma di iniziative musicali e culturali, di formazione digitale e di scoperta del territorio che animeranno il comune della costa jonica il prossimo 3 settembre. Ampia la partecipazione anche da altre Regioni e tanti gli ospiti annunciati, dal Procuratore Aggiunto Giuseppe Lombardo alla content creator Noemi Spinetti. Grande l’attesa, infine, per gli artisti di fama internazionale Roy Paci e Aretuska e per Frankie hi-nrg mc che si esibiranno nel corso della serata. La partecipazione all’evento è gratuita.

Monasterace, 30/08/2023

Avrà luogo il prossimo 3 settembre a Monasterace (RC) la prima edizione del Festival dei Borghi Mediterranei, l’evento che racconta e promuove le unicità territoriali d’Italia. L’appuntamento, organizzato da Search On Media Group e parte del progetto MONASTERACE: IL BORGO DELLA SENSIBILITÀ, riunirà nel comune reggino borghi, realtà e personalità da diverse Regioni per una giornata di scoperta e promozione dei territori. A ospitare i numerosi eventi e le iniziative in programma è il borgo di Monasterace superiore, che aprirà piazze e vicoli storici a momenti dedicati a musica, sport, cultura, ma anche a formazione e sensibilizzazione. Attesi anche grandi ospiti musicali, tra cui Roy Paci e Aretuska, e Frankie hi-nrg mc.

Il programma del 3 settembre – a partire dalle ore 17.00

Denso il programma, grazie alla partecipazione di ospiti, artisti di fama internazionale, creator e consulenti del settore AI & Digital-Tech. A partire dalle ore 17.00, spazio infatti a interventi di formazione per imprese e professionisti sull’utilizzo del digitale per la promozione e sull’Intelligenza Artificiale, con Giorgio Taverniti, Head of SEO & AI Tech at Search On Media Group e Alessio Pomaro Head of AI presso Search On Media Group, per proseguire poi, insieme all’influencer e content creator Noemi Spinetti, alla scoperta della figura professionale del creator e del suo prezioso contributo alla promozione della cultura dei territori. A seguire talk e interviste su temi quali legalità, con l’ospite d’eccezione il Procuratore aggiunto presso la Procura antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, e salute, grazie alla testimonianza della famiglia Genovese che racconterà la storia di Pasqualino.

Grande attenzione anche alle imprese innovative locali che si sfideranno in una pitch competition presentando i propri progetti imprenditoriali al pubblico. In palio, la possibilità di accedere alla prossima edizione del WMF – We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, organizzata da Search On Media Group, in programma dal 13 al 15 giugno 2024 alla Fiera di Rimini.

Il Festival dei Borghi Mediterranei sarà anche occasione di incontro e promozione per borghi e tradizioni provenienti, oltre che dalla Calabria per la quale saranno presenti realtà imprenditoriali provenienti dai comuni di Badolato, Stilo e altri, anche da altre Regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e Puglia in rappresentanza dei Comuni di Mattinata (FO), Cassino (FR), Martina Franca (TA), Salemi(TR) e Voghera (PV), borghi che gareggeranno anche per vincere l’Award Best Borgo Mediterraneo, premiazione che vedrà trionfare il miglior borgo innovativo.

La giornata sarà inoltre occasione di divertimento e coesione, attraverso i tornei di calcio e pallavolo, “wine soccer” e “beer volley”, ma anche per conoscere la cultura agroalimentare locale, grazie alla presenza di stand gastronomici e cibo tradizionale, e per entrare in contatto con alcune realtà della Vallata dello Stilaro che presenzieranno con esposizioni dedicate da parte delle Associazioni Territoriali e di realtà imprenditoriali. In programma anche l’esposizione artistica a cura di Monasterace Arte.

Concerti e musica dal vivo – a partire dalle ore 20.00

Il Festival offrirà anche grande intrattenimento e show, animando il borgo con performance dal vivo, concerti e arte di strada grazie alla presenza di grandi ospiti del panorama musicale italiano e non solo.

Saranno presenti infatti il cantautore, percussionista e attore Fabio Macagnino, in un trio musicale che mette in musica tradizioni e unicità regionali, ma anche i celeberrimi Roy Paci e Aretuska, con un gran concerto dal vivo che promette un’esplosione di energia e divertimento grazie alla perfetta unione di sonorità della tradizione mediterranea, Jazz e caraibiche. A chiudere il Festival, con un DJ Set che spazia tra celebri hit, underground ed interpretazioni live di alcuni dei suoi maggiori successi, anche Frankie hi-nrg mc, rapper e produttore discografico, autore dell’intramontabile “Quelli che benpensano”.

Un Festival dunque da non perdere quello dei Borghi Mediterranei, che promette di raccontare attraverso la voce di persone, realtà e artisti, l’essenza e l’immenso valore culturale del territorio calabrese e non solo, un’occasione per scoprire le bellezze che costellano la nostra Penisola: i borghi.

La partecipazione al Festival dei Borghi Mediterranei è gratuita. È possibile consultare il sito web ufficiale per maggiori dettagli e informazioni.

L’evento è organizzato da Search On Media Group – operatore economico affidatario dei servizi immateriali previsti nel progetto finanziato – e rientra all’interno del progetto MONASTERACE: IL BORGO DELLA SENSIBILITÀ, selezionato e ammesso a finanziamento nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2000/2006, attivato da Unione Europea, Regione Calabria, Agenzia per la Coesione Territoriale. Il Festival è inoltre sostenuto da Co.G.Eur. Costruzioni Generali Europea S.R.L. e vede come Media Partner RDS.

