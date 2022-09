Festival Nazionale dell’Economia Civile, consegnato il Premio David Sassoli

Settembre 19, 2022

(Adnkronos) – Il Festival Nazionale dell’Economia Civile (FNEC), in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ha voluto ricordare un caro amico che ci ha lasciati: David Maria Sassoli.

Per ricordare al meglio l’ex Presidente del Parlamento Europeo, il Festival ha istituito un premio a lui dedicato, riprendendo un appello che lo stesso Sassoli, vicino al FNEC fin dalla sua nascita, rivolse ai giovani nel 2019: “Aiutateci ad essere più coraggiosi verso le sfide del cambiamento”.

La premiazione è avvenuta nel corso del primo giorno di Festival. Erano presenti Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti), Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture delle mobilità sostenibili), Guido D’Ubaldo (Presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio) e Luigi Corradi (Amministratore delegato Trenitalia), oltre a Livia Sassoli (figlia di David, in rappresentanza della famiglia Sassoli) e Roberta Vincini (Presidente del Comitato Nazionale AGESCI).

Sono stati premiati giovani studenti, ricercatori e gruppi – selezionati nelle diverse categorie del Premio –dai membri della giuria Giovanni Bianconi (Giornalista Corriere della Sera) e Niccolò Gori Sassoli (Responsabile relazioni coi media ASviS).

«Questo premio – ha detto Becchetti – è un onore e un tributo a un grande amico che, negli anni scorsi, si è speso per il Festival e con il quale abbiamo condiviso battaglie e passioni.

Premiando anche con borse di studio i giovani, vogliamo dare continuità al pensiero di David. Mai come in questo momento, infatti, è importante fare squadra e i paesi europei uniti lo stanno dimostrando. Lo abbiamo visto con la pandemia: se l’Unione Europea fa cartello, riesce a dare risposte migliori ai grandi problemi contemporanei».

Livia Sassoli ha ricordato la presenza del padre nel 2019, nella stessa sala di Palazzo Vecchio, per la commemorazione di Giorgio La Pira e, soprattutto, ha parlato degli anni caratterizzati dalla pandemia.

Nel suo intervento ha sottolineato, inoltre, i valori legati all’Europa, alla solidarietà, l’attenzione al sociale e all’accoglienza che hanno caratterizzato David Sassoli e, soprattutto, l’orgoglio di averli posti sempre al centro del dibattito del Parlamento europeo.

Enrico Giovanni ha sottolineato la svolta data da David Sassoli: «Un’Europa più equa, più sostenibile e più resiliente. Ha esortato i giovani a credere nelle idee, soprattutto quando queste devono condurre a soluzioni di criticità forti, come successo con il covid. Il tema di oggi è capire come noi e persone come David Sassoli saremo in grado di far sì che la cultura della sostenibilità, della giustizia, dell’equità e della sostenibilità diventi la cultura dominante».

Guido D’Ubaldo ha ricordato la carriera giornalistica di Sassoli, spiegando come l’Ordine dei Giornalisti del Lazio si impegnerà per onorare la sua memoria, anche con dei corsi di formazione per gli iscritti.

L’Amministratore Delegato di Trenitalia, Lugi Corradi, ha poi posto l’accento sulla partnership tra Festival e Frecciarossa: «Il treno è al centro dello sviluppo dell’economia civile poiché permette di trasportare un numero elevato di persone con ridotte emissioni nell’ambiente. Ciò consente di migliorare significativamente la qualità delle città nei grandi centri urbani, ma anche nelle località di medie e piccole dimensioni raggiunte dal treno. Lavoriamo inoltre per l’unione del treno con altre modalità di trasporto green come la bici e con gli altri mezzi di trasporto collettivo e condiviso».