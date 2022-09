Festival Nazionale dell’Economia Civile, consegnato il Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2022

Settembre 17, 2022

(Adnkronos) – Consegnato il Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2022, nel corso della 4ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze.

Erano 5 le buone pratiche d’impresa selezionate in tutta Italia a concorrere per il premio, che è andato a Centro Allenamente, cooperativa sociale di Scandicci (Fi), promotrice del verbo “sostenere”, tratto distintivo di questa impresa, che dedica a bambini e adolescenti percorsi personalizzati di riabilitazione e logopedia. In gara anche Stanzani SpA, Cotti in Fragranza, Mir Artisan of Peace, Progesto.

Tutte le aziende sono impegnate in progetti di Economia Civile, che mettono al centro del sistema produttivo le persone, l’ambiente e la comunità, ispirandosi ai principi della Carta di Firenze. Per questo sono state insignite del titolo di Ambasciatrici dell’Economia Civile 2022.

Assegnata anche una menzione speciale all’Economia Civile per “ThinkAbout No.W!” che ha partecipato al bando Comete Civiche di Prioritalia.

I premi sono stati consegnati da Gian Luca Galletti (Presidente UCID e già Ministro dell’Ambiente), Anna Fasano (Presidente di Banca Etica) e Marcella Mallen (Presidente ASviS e Fondazione Prioritalia).