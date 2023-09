Festival Nazionale dell’Economia Civile: le aziende diventate Ambasciatrici 2023

Settembre 30, 2023

(Firenze, 30/09/2023) – Firenze, 30/09/2023 Torna, anche nella 5ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, il Premio Imprenditori per l’Economia Civile, dedicato a tutte quelle imprese che operano secondo i principi dell’Economia Civile. In gara per il premio finale, le seguenti aziende: Molino Agostini, Med58, Coop Felici da matti, Braida e Animundi.

Le 5 aziende selezionate saranno le Ambasciatrici dell’Economia Civile 2023 e potranno utilizzare questo riconoscimento in tutte le loro comunicazioni nonché partecipare come testimonial agli eventi che si terranno fino alla prossima edizione del Festival.

La giuria ha deciso di premiare, per il 2023, Molino Agostini. Situato nel cuore delle Marche, porta avanti l’arte molitoria tra tradizione e tecnologia, sempre con un occhio all’etica e al benessere dei lavoratori. Trasformatasi in società benefit, punta alla ristrutturazione di un ex calzaturificio per farne un centro di formazione.

Per Molino Agostini ci sarà, come premio, la valutazione del clima organizzativo, tramite l’utilizzo della metodologia BESt Work Life Ⓡ.

Roberto Agostini e Morena Marcaccio portano avanti l’azienda fondata dal nonno di Roberto oltre 70 anni fa. Hanno sposato il biologico, poi hanno costruito i contratti di filiera coinvolgendo i contadini del territorio cui va la giusta remunerazione. «Nel 2023 ci siamo costituiti società benefit, formalizzando che il nostro obiettivo è l’azione di bene comune – ha spiegato Morena Marcaccio – e ci siamo impegnati nella rigenerazione di un ex calzaturificio dove abbiamo trasferito gli uffici, il negozio e la didattica. Abbiamo realizzato qui anche una piscina a beneficio dei nostri dipendenti, che possono rilassarsi e socializzare. Stiamo sperimentando l’orario di lavoro flessibile e responsabile per coniugare il lavoro con il tempo libero e la vita familiare in funzione della felicità. Lavoriamo per il bene comune con piccole azioni quotidiane possibili».

Giovanni Battista Costa (Presidente NeXt Economia) ha premiato l’azienda vincitrice e ha dichiarato: «Investire sul cambiamento e sulla sostenibilità vuol dire trovare una nuova anima, creare una nuova cultura. L’approccio dimostrato da questo Festival è arricchente, conveniente, con un livello di umanità molto elevato. Il fatto che il modello proposto qui sia anche conveniente, dovrebbe accendere la lampadina delle imprese: nel ricercare il bene comune si trova anche maggiore redditività oltre che maggiore resilienza. È conveniente per le aziende avviare percorsi di sostenibilità, è una strada possibile che genera valore per tutti».

Ufficio Stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it