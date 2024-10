Festival Nazionale dell’Economia Civile: nominate le Aziende Ambasciatrici 2024

4 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Sono 6 le aziende nominate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2024 all’interno della 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile: vengono da tutta Italia, operano in settori produttivi tra loro differenti e hanno forme giuridiche e dimensioni altrettanto diverse, segno che fare impresa in modo etico e solidale è davvero trasversale e alla portata di chiunque voglia innestare un processo di cambiamento.

Firenze, 4 ottobre 2024.Come da 5 anni a questa parte le imprese hanno potuto candidarsi al Premio e sono state 6 le aziende selezionate dal Comitato Organizzatore per presentarsi sul palco del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio e ottenere il riconoscimento di Ambasciatrici dell’Economia Civile 2024 ed essere testimonial di un sistema produttivo sano e innovativo dove il benessere delle persone e delle comunità va di pari passo alla sostenibilità economica.

Grazie alla collaborazione con 2Bhappy Culture Company le Ambasciatrici 2024 hanno avuto a disposizione un momento di confronto e formazione sui temi dell’Economia Civile e del modello culture delle Organizzazioni Positive per intercettare processi, comportamenti e linguaggi che potranno aumentare l’impatto generato su persone, business, ambiente e territori, nell’ottica di un miglioramento continuo, anche nei confronti di altre imprese e organizzazioni.

Le aziende Ambasciatrici dell’Economia Civile 2024 sono:

●Explora – Museo dei Bambini di Roma

“Explora il Museo dei Bambini di Roma” è la struttura gestita da Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale che incoraggia i bambini, le bambine gli insegnanti e gli adulti accompagnatori a vivere un’esperienza di apprendimento informale e innovativo, dal forte impatto ludico e con una fruizione semplice e immediata dei contenuti. Dedicato ai bambini (0-12 anni), alle scuole e alle famiglie, Explora rappresenta un’occasione di conoscenza, gioco, interazione e socializzazione in un ambiente allegro e ricco di stimoli per avvicinare i bambini e le bambine a scienza, ambiente, comunicazione, società, economia, nuove tecnologie.

●Moreno Holding Group S.p.A

Azienda del settore automotive, oggi, Moreno Group conta 12 sedi e oltre 250 tra dipendenti e collaboratori su 4 province dell’Emilia-Romagna e offrendo servizi di vendita delle auto nuove e usate, assistenza, noleggio a lungo termine, mobilità e servizi assicurativi e finanziari per le aziende. Sostiene i giovani nell’accesso al mondo del lavoro attraverso un progetto di apprendimento che allena la maturità professionale centrata sulle competenze umane e professionali per il futuro, con un percorso interamente finanziato dall’azienda e dedicato ai giovani del territorio.

●Oltre l’arte Coop.

La Coop. Oltre l’arte nasce da “Progetto Policoro” l’iniziativa della Chiesa Italiana pensata per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con un approccio di autoimprenditorialità, non necessariamente legato alla logica di un “posto fisso”, quanto piuttosto alla capacità di dare valore alle competenze dei singoli. Oltre l’arte valorizza i beni storico-artistici di carattere religioso del territorio materano, proponendo un turismo esperienziale, lento e di qualità

●Panacea Social Farm

Panacea Social Farm è una cooperativa sociale di tipo B nata nel 2017 per offrire ogni giorno ai consumatori torinesi prodotti da forno genuini preparati con farine non raffinate da grani coltivati nel Parco Naturale di Stupinigi. Costituita da diciotto soci, offre lavoro a 20 persone di cui 8 persone con svantaggio e/o disabilità. La Mission di Panacea si basa su di una produzione responsabile e consumo sostenibile attraverso una filiera che garantisce ogni giorno prodotti genuini da agricoltura di prossimità. Lavora per ricucire i legami tra città e campagna favorendo il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente.

●Panguaneta spa

Panguaneta è un’azienda italiana di proprietà famigliare con sede a Sabbioneta (MN) che dal 1960 produce pannelli di compensato. La principale materia prima dei suoi prodotti è il legno di pioppo italiano da piantagione certificata e controllata proveniente principalmente dalle regioni del nord Italia. Il compensato Panguaneta è distribuito in tutto il mondo e destinato ai mercati più selettivi, quali l’automotive, la nautica, l’arredamento e il design. Panguaneta guida il suo settore industriale nella certificazione del proprio impatto ambientale e modella la sua attività sui criteri della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

●Samecsrl

Azienda a conduzione famigliare nata nel 1974 come officina meccanica di subfornitura, SAMEC oggi è una solida realtà del settore automotive e bianco che produce sistemi modulari di movimentazione lamiera su presse transfer e linee robotizzate inter-presse durante il processo di stampaggio a freddo. Con un unico sito produttivo nella rustbelt di Torino, a Rivoli, occupa 30 persone con un’età media di 35 anni. La missione è di produrre generando benessere perchè il lavoro serve per il sostentamento, non solo economico ma anche e soprattutto come espressione della propria dignità e crescita umana e culturale.

Le aziende sono state premiate da Giovanni Battista Costa (Presidente NeXt Economia), Stefania Brancaccio (Segretario Nazionale UCID e Vice Presidente Coelmo SPA) e Fabiola Di Loreto (Direttore Generale Confcooperative).

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, promosso da Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, Federazione Toscana delle BCC, Frecciarossa e la collaborazione della SEC (Scuola di Economia Civile) e di MUS.E.