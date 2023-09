Fibraweb sbarca ad Ancona: connessione in fibra ottica ad altissima velocità per aziende ed enti pubblici

Settembre 25, 2023

(Adnkronos) – Il provider nazionale continua la sua espansione nel Centro Italia mettendo a segno un nuovo traguardo importante: il lancio della sua rete di fibra ottica FTTH nella zona industriale di Baraccola ad Ancona.

Ancona, 25 settembre 2023.Sempre più proiettata verso il futuro digitale, Fibraweb compie un ulteriore passo avanti nel campo della connessione ultraveloce mediante il lancio della sua rete di fibra ottica FTTH nella zona industriale di Baraccola ad Ancona, nelle Marche.

«Per noi costituisce una grande soddisfazione e si allinea con la nostra missione: questo rilevante traguardo rappresenta infatti la continuazione del nostro progressivo ingresso nei comuni delle Marche, iniziato nei territori di Jesi, Falconara Marittima, Monsano, Chiaravalle e Monte San Vito. Un’evoluzione che testimonia il nostro continuo e costante impegno per la creazione di un’infrastruttura di fibra ottica dedicata nell’area del Centro Italia e che consolida ulteriormente la nostra posizione come punto di riferimento nazionale nel settore delle telecomunicazioni», commenta Walid Bounassif, Amministratore delegato di Fibraweb, attiva da più di un decennio nel Centro Italia.

Quello di Fibraweb è uno sviluppo che apre nuove opportunità di accesso a connessioni ad altissima velocità per oltre 2.000 aziende della zona, offrendo un insieme di vantaggi significativi, tra cui prestazioni eccezionali, affidabilità e sicurezza. In un’epoca caratterizzata dall’interconnessione e dalla diffusione massiccia di dati digitali, l’accesso a reti ultraveloci diventa fondamentale per aziende ed enti pubblici.

«La peculiarità della nostra rete risiede nella sua natura di infrastruttura proprietaria, totalmente indipendente da operatori esterni. Questo ci consente di fornire progetti su misura per ciascuna azienda, eliminando ogni forma di condivisione e garantendo un servizio completamente dedicato alle esigenze specifiche di aziende ed enti pubblici -, spiega Flavio Ubaldi, direttore commerciale di Fibraweb -. Riteniamo che questo approccio si rifletta nella qualità dei nostri servizi, con particolare attenzione alla consulenza personalizzata e all’implementazione di soluzioni su misura per ciascun caso: i nostri servizi tailor made comprendono una vasta gamma di opzioni, dalla connettività all’infrastruttura telefonica, coprendo anche la gestione dei sistemi informatici e la possibilità di effettuare operazioni di backup, sempre con un’attenzione particolare alla fondamentale sicurezza dei dati».

La qualità del servizio di supporto di Fibraweb è uno dei suoi tratti distintivi più apprezzati. Nonostante sia raramente necessaria, l’azienda è nota per la sua prontezza e reattività nel fornire assistenza dedicata: «Quando i clienti si rivolgono a Fibraweb interagiscono direttamente con la persona che ha gestito il loro progetto o lavoro. Non ci sono sistemi automatizzati o messaggi preregistrati. Il nostro obiettivo principale è fornire un servizio premium alle aziende, ponendo al centro le relazioni personali e garantendo la massima soddisfazione del committente».

Dopo Ancona, la rete si espanderà ulteriormente:«Abbiamo pianificato di ampliare la nostra copertura a Fabriano, Camerano e Castelplanio, per poi estenderci sia a nord verso Pesaro sia a sud verso Civitanova Marche, garantendo una presenza completa nelle principali zone industriali. La nostra rete estremamente capillare e in grado di offrire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo ha già superato la soglia dei 1.300 clienti Business nelle regioni dell’Umbria e delle Marche. Inoltre, oltre il 40% delle aziende classificate nella Top50 per fatturato in Umbria fa già parte della nostra clientela. Questo -conclude Walid Bounassif- rafforza ulteriormente la nostra posizione nel settore delle telecomunicazioni e ci permette di guardare con grande ottimismo al futuro, convinti che opportunità e progresso tecnologico possano e debbano essere accessibili a tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni».

Contatti: https://www.fibraweb.it/