Finanziamenti istantanei per l’impresa: i vantaggi di Azimut Marketplace

Gennaio 11, 2023

(Adnkronos) – Milano, 11 Gennaio 2022. Richiedere un finanziamento per fronteggiare le spese è diventata ormai una prassi diffusa tra le aziende italiane, che in questi ultimi mesi si sono trovate a dover sostenere dei costi decisamente più elevati del previsto. Fortunatamente, esistono delle soluzioni che consentono di ottenere liquidità pressoché istantanea in modo semplice e rapido, evitando lunghe code agli sportelli e pratiche burocratiche complicate. Stiamo parlando di Azimut Marketplace, che tra i propri servizi propone anche finanziamenti imprese istantanei e offre numerosi vantaggi.

Vediamo dunque nel dettaglio come funziona questa piattaforma digitale e in che modo ottenere un finanziamento rapido per l’azienda.

Azimut Marketplace: cos’è e come funziona

Azimut Marketplace è una piattaforma 100% digitale interamente dedicata alle piccole e medie imprese, che offre molteplici strumenti per la gestione di tutti gli aspetti finanziari in un unico luogo. Si tratta di una soluzione completamente gratuita, che non prevede il pagamento di alcun canone mensile e consente alle piccole e medie imprese di entrare direttamente in contatto con i servizi offerti dai migliori player presenti sul mercato.

Finanziamenti istantanei: come richiederli con Azimut Marketplace

Tra i vari servizi offerti da Azimut Marketplace, uno è interamente dedicato ai finanziamenti istantanei per le imprese, che possono richiedere ed ottenere liquidità direttamente attraverso la piattaforma. La procedura è decisamente semplice: è infatti sufficiente inserire all’interno dell’apposito form presente su Azimut Marketplace l’importo di cui si necessita e la durata del finanziamento. Fatto ciò, si riceve dubito una conferma di idoneità e nel giro di 2 giorni si ottiene una proposta (non vincolante) da parte di un partner della piattaforma.

Se si sceglie di accettare la proposta, in una sola settimana il denaro viene accreditato direttamente sul conto aziendale.

Finanziamenti istantanei per l’impresa con Azimut Marketplace: i vantaggi

Richiedere un finanziamento istantaneo per la propria impresa utilizzando Azimut Marketplace è sicuramente vantaggioso, per molteplici ragioni. Innanzitutto, come abbiamo appena visto il processo è molto semplice ed immediato: si evitano tantissime perdite di tempo inutili, si snelliscono tutte le pratiche e nel giro di poco tempo si può avere accesso alla liquidità di cui si necessita.

Oltre a questo, bisogna ricordare che la piattaforma è completamente gratuita. Non sono previsti infatti costi di attivazione, canoni mensili o simili e questo è indubbiamente un grande vantaggio, specialmente per quelle piccole medie imprese che sono state avviate da poco e non possono ancora compiere grandi investimenti.

Utilizzando Azimut Marketplace si ha a disposizione una piattaforma 100% digitale, attraverso la quale è possibile gestire gli aspetti finanziari dell’impresa con strumenti di ultima generazione. Si possono monitorare i flussi, controllare i finanziamenti attivi e via dicendo utilizzando semplicemente un’applicazione.

Infine, richiedere un finanziamento istantaneo online con Azimut Marketplace è anche conveniente perché gli interessi partono dal 2% e non viene richiesta alcuna garanzia. Si tratta dunque della soluzione ideale anche per quelle piccole imprese che sono appena partite e che hanno un budget limitato, con conseguenti difficoltà ad accedere ai finanziamenti. Grazie ad Azimut Marketplace, diventa tutto più semplice, veloce e sicuro.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl