Finmoderna.it: il sito N°1 per trovare i migliori prodotti e servizi finanziari

Agosto 28, 2023

(Roma, 28 agosto 2023 ) – Roma, 28 agosto 2023 – Finmoderna.it è stato lanciato nel 2021 con l’ambizioso obiettivo di diventare il punto di riferimento per gli italiani interessati a scoprire e confrontare i migliori prodotti e servizi finanziari. Il sito offre articoli, recensioni, guide e comparatori. L’acronimo è formato dalle parole “Finanza” e “Moderna”. Attualmente, il portale conta migliaia di utenti mensili che consultano regolarmente i contenuti del blog. Qui possono trovare informazioni sui migliori conti correnti e conti deposito, carte di credito, debito e prepagate, conti e carte aziendali, assicurazioni, soluzioni di credito, nonché broker online per investire e fare trading su azioni, obbligazioni, ETF, opzioni, criptovalute, materie prime e altre classi di asset. Il sito include anche articoli relativi agli investimenti alternativi, al business, all’imprenditoria, all’e-commerce e alle soluzioni finanziarie per le imprese, oltre a fornire notizie dal mondo della finanza e della tecnologia blockchain. In sintesi, Finmoderna.it agisce come una sorta di “bussola” per guidare gli utenti nel vasto mare della finanza e di tutto ciò che è collegato al denaro, aiutandoli a tracciare la giusta rotta.

“Con l’avvento e la crescente espansione del settore FinTech, numerose aziende stanno guadagnando quote di mercato sempre più ampie e l’offerta di servizi è in costante aumento. Questo è senza dubbio un bene: la competizione, quando sana, porta innovazione in ogni mercato. Tuttavia, abbiamo riconosciuto la necessità di aiutare sia le aziende a farsi conoscere e ad acquisire clienti di valore, pagando solo per i risultati ottenuti, sia i consumatori, fornendo loro informazioni di qualità in un linguaggio comprensibile e strumenti tecnologici adeguati a prendere decisioni ponderate. Vogliamo che possano selezionare i giusti prodotti e servizi finanziari, quelli veramente adatti alle loro esigenze, con condizioni vantaggiose e trasparenti. Ecco perché abbiamo creato Finmoderna®”, afferma Mattia Romeri, fondatore di Finmoderna.it e imprenditore classe ’93 attivo nel settore del Marketing a Performance da diversi anni.

Il sito si colloca quindi come intermediario tra l’offerta e la domanda: da un lato, ci sono aziende del settore finanziario come banche, finanziarie, compagnie assicuratrici, broker, piattaforme e servizi SAAS che vogliono incrementare la propria clientela; dall’altro, vi sono persone e professionisti in cerca di soluzioni finanziarie adatte alle loro situazioni personali o imprenditoriali. Effettuando studi e ricerche di mercato approfondite, utilizzando contenuti redatti da esperti di ogni settore e innovative strategie di marketing basate sull’Intelligenza Artificiale, Finmoderna.it fornisce informazioni e strumenti di valore ai suoi visitatori, che spesso si trasformano in clienti soddisfatti dei partner presenti sul sito. Questa dinamica win-win beneficia tutte le parti coinvolte e contribuisce allo sviluppo di un’industria in continua evoluzione.

In un contesto in cui l’informazione finanziaria di qualità non è sempre accessibile da tutti, Finmoderna si è saldamente consolidato come un portale completo e affidabile. Offre risorse indispensabili a chiunque desideri non solo migliorare la propria comprensione delle finanze, ma anche confrontare le molteplici alternative di prodotti e servizi finanziari disponibili sul mercato. La sua missione di promuovere la trasparenza, l’istruzione e la soddisfazione sia per i consumatori che per le aziende sottolinea il suo ruolo cruciale e innovativo nel contesto finanziario contemporaneo italiano. Grazie a un impegno costante nel fornire informazioni accurate e aggiornate, Finmoderna.it – che vi invitiamo a visitare – guida le scelte finanziarie con saggezza e consapevolezza, contribuendo così a creare le basi per un futuro economico più solido per tutti.

https://finmoderna.it/

