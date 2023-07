Firebird: il proibito volo dell’amore nell’emblematica storia Lgbt

Luglio 21, 2023

(Adnkronos) – Sanver Production LTD è lieta di annunciare la distribuzione del film “Firebird” in Italia, diretto da Peeter Rebane, una straordinaria opera cinematografica che affronta tematiche LGBT, pronta a suscitare emozioni profonde e significative.

Milano, 21 luglio 2023. Con grande orgoglio e passione, Sanver Production LTD ha scelto di portare in Italia “Firebird”, il film ispirato ad una storia vera, ambientato nella cortina di ferro dell’Unione Sovietica negli anni ’70. Questa epica storia d’amore proibita tra due giovani soldati sovietici, Sergey (Tom Prior) e Roman (Oleg Zagoridnii), mette a nudo le sfide che l’omosessualità ha dovuto affrontare in quel contesto storico.

Per raggiungere la massima autenticità e coinvolgimento del pubblico italiano, Santo Verduci ha diretto il doppiaggio e selezionato le voci dei doppiatori del film. Grazie alla sua vasta esperienza in campo cinematografico, ha saputo affrontare con grande sensibilità il tema dell’amore e della lotta per l’accettazione personale, tramite una perfetta trasposizione dell’originale nel nostro idioma.

“Firebird” rappresenta un’opera straordinaria in grado di toccare i cuori di tutti gli spettatori, indipendentemente dalla loro identità sessuale. Il film offre uno sguardo intenso e profondo su un periodo storico in cui l’amore stesso era considerato un crimine, e ricorda l’importanza di lottare per la libertà di espressione e per l’uguaglianza.

La distribuzione, curata attentamente da Sanver Production LTD, si propone di portare “Firebird” a un vasto pubblico italiano, nel tentativo di promuovere dialogo e comprensione su questa importante tematica. Il film è disponibile su Amazon Prime Video e Chili, e successivamente sarà distribuito per il il mercato home video, così da offrire a tutti l’opportunità di immergersi in questa toccante storia d’amore e di riflettere sulle sfide ancora presenti per la comunità LGBT.

“Firebird” è un’opera che invita a guardare oltre la superficie delle cose, a riconoscere l’importanza dell’accettazione di sé e dell’amore in ogni sua forma. Sanver Production LTD è onorata di aver portato in Italia questa straordinaria gioia cinematografica, certa che “Firebird” lascerà un’impronta duratura nel cuore di tutti coloro che avranno la fortuna di vederlo.

Per ulteriori informazioni e interviste, si prega di contattare:

Ufficio stampa

Sanver Production LTD

press@sanverproduction.com