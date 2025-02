Firmato il nuovo accordo per la distribuzione del VAP 2024. Premio di € 2.500 per tutti i dipendenti

18 Febbraio 2025

Roma, 18 febbraio 2025. Dopo una lunga e complessa trattativa con l’Azienda, è stato sottoscritto l’accordo in favore delle lavoratrici e dei lavoratori di Unicredit per la distribuzione del VAP 2024, pari a € 2.500 con incremento economico di oltre il 13%, rispetto a quello dell’Anno precedente.

Questo importante risultato è stato ottenuto nonostante le posizioni delle Parti fossero inizialmente molto distanti.

Domenicantonio Valentini, Segretario Responsabile del Coordinamento di Unità Sindacale per il Gruppo UniCredit, ha dichiarato: “Esprimo la mia personale soddisfazione e quella di UNISIN per l’importante risultato raggiunto in termini di premio di produttività, che riconosce il costante impegno delle lavoratrici e dei lavoratori di Unicredit in quest’ultimo anno, caratterizzato da avvenimenti particolarmente complessi, che i colleghi hanno saputo affrontare quotidianamente con grande professionalità e spirito di appartenenza, facendo raggiungere all’Azienda, con il loro indiscutibile e determinante apporto, gli importanti obiettivi che sono oggi riconosciuti da tutti.”

“Valuto peraltro positivamente”, continua Valentini, “l’attenzione che l’Azienda ha voluto dedicare ai dipendenti di UniCredit e ai loro familiari per aver deciso di sottoscrivere in loro favore, oltre a quanto determinato con l’Accordo sul VAP, l’erogazione dell’innovativo servizio di Medicina Primaria Digitale, per la prevenzione e tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari”.

Ricordiamo, in sintesi, i principali contenuti dell’Accordo:

– € 1.600 quale Premio Una Tantum di Produttività (solo a conto welfare) – nel mese di aprile o in alternativa, a scelta, €1.000 lordi con tassazione agevolata del 5% – direttamente in busta paga -, nel mese di giugno;

– € 811,30 quale erogazione welfare redditività 2024 (solo a Conto Welfare), nel mese di aprile;

– € 88,70 quale contributo polizza odontoiatrica;

confermata la possibilità diconversione in “welfare days”.

– attivato il servizio di consulenza medica online per le lavoratrici e lavoratori in servizio e loro nucleo familiare

– contributo familiari disabili riconosciuto nel mese successivo la richiesta

– confermato il contributo 4-12 anni e la strenna natalizia

