fischer Italia, l’alleato irrinunciabile per rivenditori, installatori e progettisti

Febbraio 15, 2023

(Adnkronos) – Milano, 15 febbraio 2023. fischer Italia è da oltre mezzo secolo il punto di riferimento per rivendite specializzate, grossisti, grande distribuzione e industrie, grazie a una proposta apprezzata da oltre 6.000 clienti.

L’azienda mette a disposizione di progettisti, imprese e installatori italiani impegnati nell’edilizia civile e industriale prodotti di valore e ad alta specializzazione, innovativi, sicuri, certificati in base alle normative europee e americane. Articoli sicuri e rapidi nell’installazione.

Un catalogo di cui fa parte una proposta articolata di fissaggi in nylon, fissaggi meccanici eancorante chimico, ancoranti ad alte prestazioni per la messa in sicurezza in zona sismica, fissaggi per applicazioni strutturali su legno. A questi si aggiungono fissaggi per idrotermosanitaria, linee vita, fissaggi per isolamento (tasselli per cappotto), sistemi per impiantistica e aeraulica, sistemi per involucro edilizio, sistemi per impianti fotovoltaici su coperture industriali, tetti piani e a falda e su facciata.

fischer Italia si avvale di oltre 300 dipendenti e applica i principi fPS (fischer Prozess system) che permettono di raggiungere la massima efficienza negli uffici e nella produzione, e una riduzione degli sprechi con l’obiettivo di valore per i clienti, attraverso i prodotti.

Nell’ambito delle certificazioni conseguite figura anche il German Sustainability Award: il più importante e più grande premio di sostenibilità in Europa. L’impegno produttivo prevede un’organizzazione che passa dal centro di produzione plastica, centro di produzione metallo, centro di produzione chimico, utensileria e controllo qualità.

Alla base di ogni prodotto c’è quindi il lavoro di operai specializzati, ingegneri in Ricerca e Sviluppo, tecnici esperti, specialisti di produzione.

Il Gruppo fischer è operativo a livello internazionale con un ruolo di leadership nel campo dei sistemi di fissaggio, grazie a una presenza che comprende 38 paesi in Europa, Asia e Continente Americano.

L’attenzione sul piano dell’innovazione trova espressione in circa 2000 invenzioni e oltre 3000 brevetti, che danno forma a un’offerta di oltre 14.000 prodotti.

