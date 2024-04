Five Color, Fano: “Fotoceramica, dall’arte sacra funeraria ai mosaici di design per ambienti ricercati”

30 Aprile 2024

(Adnkronos) – Stampa su ceramica a colori, potenzialità decorative anche nei progetti di interior design più complessi

Fano – Pesaro Urbino, 30 aprile 2024 – Correvano gli anni ’90, quando Mattia Massimiliano, insieme al suo team, introduce la stampa in quadricromia su ceramica per le foto commemorative: opere artigianali che uniscono l’antica tradizione dell’arte sacra con la più moderna tecnologia della stampa su ceramica, garantendo ricordi indelebili e di altissimo pregio.

“La fotoceramica a colori è un particolare processo di stampa che ha rappresentato una rivoluzione nell’arte funeraria, offrendo la possibilità di preservare e celebrare il ricordo delle persone care in modo nuovo. Unendo sapientemente processi di lavorazione artigianali alle ultime tecnologie digitali, ogni creazione diventa un pezzo unico, caratterizzato da una qualità superiore e da una resistenza nel tempo ineguagliabile”, spiega Mattia Massimiliano, oggi titolare della Five Color di Fano. “L’innovazione tecnologica oggi ci consente di catturare dettagli e colori con una precisione straordinaria, restituendo in maniera fedele e vibrante i momenti significativi che quelle immagini racchiudono. Non solo arte sacra e funeraria, questa innovazione di stampa ha aperto le porte ad una vasta gamma di possibilità creative – sottolinea – permettendoci di estendere il raggio di azione per la creazione di mosaici di ogni forma e dimensione, creando effetti personalizzati di forte impatto visivo capaci di trasformare gli ambienti in spazi esclusivi di straordinaria bellezza”.

La Five Color di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, è un’azienda pioniera nell’applicazione di tecniche fortemente innovative per la realizzazione di prodotti di arte sacra che hanno aperto le porte a nuovi mood e tendenze anche nel settore dell’arredamento e della decorazione di interni ed esterni. Il design e le finiture accurate dei mosaici firmati Five Color, rendono l’arredo di una residenza privata, così come di un hotel o di una nave, tra i più eleganti ed affascinanti, ampliando le potenzialità decorative anche per i progetti contemporanei di design più complessi.

“Un altro nostro fiore all’occhiello sono gli accessori per lapidi in cristallo Swarovski con illuminazione Led, capaci di coniugare al meglio artigianalità ed innovazione tecnologica”, prosegue Massimiliano. “Questi oggetti sono caratterizzati da un design moderno e dall’altissima qualità dei materiali, i cristalli utilizzati sono scelti infatti per la loro durezza, trasparenza e brillantezza, ma anche per la qualità di rifrazione della luce che dà vita ad effetti straordinari. Tutte le finiture dei nostri oggetti d’arte sono realizzate rigorosamente a mano, per garantire sempre qualità ed unicità. La nostra mission è quella di creare progetti esclusivi e sartoriali studiati ad hoc insieme al cliente, puntando tutto sull’eccellenza made in Italy che da sempre ci contraddistingue”.

Lungimiranza, evoluzione e creatività spingono l’azienda marchigiana alla costante ricerca di tecniche e prodotti innovativi in grado di soddisfare anche le richieste più particolari. Dopo l’acquisizione del prestigioso marchio Pontillo, la Five Color, presente da anni nel campo degli articoli e degli accessori funerari in marmo, granito e porcellana, oltreché produttore di fiamme votive in cristallo, è riuscita a divenire una delle poche imprese italiane in grado di soddisfare qualsivoglia necessità sia della clientela nel settore che dei privati.

Contatti:

https://www.fivecolorsrl.it