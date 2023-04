Flavio Faccin: “L’argento colloidale puro contro infiammazioni da virus e batteri”

Aprile 3, 2023

(Adnkronos) – “Efficace contro infezioni o infiammazioni da virus, l’argento colloidale puro si appresta a diventare una delle nostre linee più commercializzate”, spiega Flavio Faccin della Hydromed di Schio.

Milano, 3 Aprile 2023. L’argento colloidale è il metallo nobile più famoso, conosciuto ed amato per le sue proprietà benefiche. “Fin dai tempi antichi, l’argento è stato apprezzato per le sue proprietà antibatteriche, antimicotiche eantifungine, tanto che le antiche popolazioni lo utilizzavano per depurare l’acqua, disinfettare gli ambienti e gli oggetti in contatto con il cibo”, spiega Flavio Faccin su una delle linee di produzione più apprezzate.

“Oggi, l’argento è riconosciuto scientificamente come uno dei migliori agenti per combattere i virus, i batteri e ogni forma di microbo, grazie alla sua naturale capacità di eliminarli”, continua Flavio Faccin. Nella fattispecie dell’argento colloidale puro commercializzato dalla Hydromed di Schio, i benefici per quanti lo assumo sono notevoli.

Innanzitutto, protegge le vie respiratorie da qualsiasi tipo di infezione o infiammazione causata da virus, batteri e funghi. In secondo luogo, contrasta infezioni e infiammazioni a giunture, ossa, cartilagini, articolazioni e tessuto connettivo e mantiene una pelle visibilmente sana e garantisce un’efficace igiene dentale in quanto può aiutare ad alleviare sintomi come acne, rosacea, herpes, polipi nasali e carie. “Disinfetta la pelle in caso di tagli, ferite e bruciature e riduce anche i sintomi di infiammazione”, spiega Flavio Faccin di Hydromed Schio sintetizzando tutti gli effetti benefici di questo colloidale.

Un prodotto che si presta notoriamente ad una capacità poliedrica di arrecare beneficio all’organismo umano rinforzandolo e, per certi versi, ringiovanendo. L’utilizzo dei colloidali puri in ambito medico rappresenta per la Hydromed di Schio, un importante punto di partenza per continuare ad indagare e a produrre sempre nuove linee di consumo.

“Le loro proprietà uniche di dimensioni particellari, carica superficiale, forma e composizione chimica li rendono potenzialmente impiegabili per una vasta gamma di applicazioni terapeutiche, tra cui la diagnosi, la prevenzione e il trattamento di molte patologie”, spiega Flavio Faccin, “nonostante le sfide tecniche e normative, la ricerca sui colloidalipuri è destinata a continuare e a progredire, e il loro impatto sulla medicina potrebbe essere rivoluzionario”.

“Insomma, ritornando alla linea argento colloidale puro, uno dei vantaggi, in forza anche delle ultime evidenze scientifiche, sembra proprio quello di non causare resistenza antibiotica, il che significa che potrebbe essere un’alternativa sicura ed efficace agli antibiotici tradizionali”, spiega Flavio Faccin di Hydromed avviandosi alla conclusione. “Inoltre, è stato dimostrato che l’argento colloidale puro ha una tossicità molto bassa e pochi effetti collaterali. Cosa del tutto invidiabile se paragonata agli effetti collaterali di molte medicine”.

In generale, dunque, l’argento colloidale puro messo in commercio dalla Hydromed di Schio, può essere utilizzato come una promettente opzione terapeutica per molte condizioni e stati di infiammazione, virosi del corpo umano.

