Flavio Faccin: “L’uso dei colloidali puri può aumentare le difese immunitarie”

Giugno 23, 2023

(Adnkronos) – La Hydromed di Schio si conferma tra le aziende italiane leader nella produzione di colloidali puri

Milano, 23 Giugno 2023. L’aumento delle difese immunitarie è uno dei principali obiettivi della medicina moderna. “Con l’aumento della resistenza agli antibiotici e con la crescita di malattie autoimmuni e allergie, molte persone stanno cercando soluzioni naturali per migliorare la loro salute e proteggere il loro corpo da malattie”, spiega Flavio Faccin della Hydromed di Schio. In questo contesto, i colloidali puri stanno diventando sempre più popolari, grazie alle loro proprietà antimicrobiche e al loro potenziale per aumentare le difese immunitarie.

“I colloidali puri, che noi produciamo da anni rivestendo un ruolo autorevole a livello Europeo, sono soluzioni liquide contenenti particelle colloidali di metalli nobili come oro, argento, rame e platino”, spiega Flavio Faccin in prima battuta. Queste particelle sono molto piccole, nell’ordine dei nanometri, e hanno proprietà uniche che le rendono utili per la salute del corpo: in particolare, le particelle colloidali hanno proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, che possono aiutare a proteggere il corpo dalle infezioni e dalle malattie.

“Le proprietà antimicrobiche dei colloidali puri sono dovute al fatto che le particelle colloidali sono in grado di penetrare nelle cellule dei microrganismi e di distruggerle dall’interno”, illustra Flavio Faccin, “in questo senso, le particelle colloidali sono in grado di legarsi alle tossine prodotte dai microrganismi, neutralizzandole e impedendo loro di causare danni al corpo”. Grazie a queste proprietà, i colloidali puri possono essere utilizzati per prevenire e curare molte malattie causate da microrganismi patogeni. Ecco perché negli ultimi anni, sempre più persone hanno deciso di avvicinarsi al mondo dei colloidali puri per implementare il proprio stato di salute.

L’effetto dei colloidali puri sull’aumento delle difese immunitarie è dovuto al loro potenziale antinfiammatorio. Le particelle colloidali sono in grado di ridurre l’infiammazione nel corpo, che è uno dei principali fattori che contribuisce alla diminuzione dell’efficacia del sistema immunitario. “Quando il corpo è infiammato”, spiega Flavio Faccin, patron della Hydromed di Schio, “il sistema immunitario è impegnato a combattere l’infiammazione stessa, e quindi ha meno risorse per combattere le infezioni e le malattie. Riducendo l’infiammazione, i colloidali puri possono aumentare l’efficacia del sistema immunitario, proteggendo il corpo dalle malattie e dalle infezioni”.

Ci sono diverse modalità di utilizzo dei colloidali puri per aumentare le difese immunitarie. Una delle più comuni è per via orale, sotto forma di soluzioni liquide o di capsule. In questo modo, i colloidali puri possono raggiungere direttamente l’intestino, dove interagiscono con la flora batterica e con le cellule del sistema immunitario.

“I colloidali puri possono essere utilizzati anche per via topica”, conclude Flavio Faccin, “per migliorare la salute della pelle e delle mucose”. Le particelle colloidali possono penetrare così, più a fondo, migliorando la loro funzione protettiva e aumentando la resistenza alle infezioni e alle malattie.

Si pensi ad esempio all’argento colloidale puro, che al momento è il più quotato per recare beneficio al sistema immunitario del corpo umano nei termini fino ad ora esposti. Tra le sue proprietà ci sono quelle che contribuiscono a disinfettare l’apparato respiratorio, agire con efficacia sugli organi interni agendo come purificatore e svolge un’azione lenitiva su qualsiasi apparato infiammato.

