Flibco lancia un nuovo collegamento bus tra la Stazione Centrale di Milano e l’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio

Agosto 11, 2023

(Adnkronos) – Milano – 11/08/2023. Flibco.com amplia la sua presenza in Italia con il lancio di un nuovo collegamento bus tra la Stazione Centrale di Milano e l’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio. L’azienda, specializzata nel trasporto da e verso gli aeroporti, continua a espandersi e ad offrire soluzioni di viaggio comode ed efficienti ai passeggeri italiani.

Il nuovo servizio di Flibco.com prevede ben 60 corse quotidiane, senza fermate intermedie, che permettono ai viaggiatori di raggiungere facilmente l’aeroporto in meno di un’ora.

La fermata del bus a Milano è situata in Piazza Luigi di Savoia, proprio di fronte alla Stazione Centrale, mentre a Bergamo, i viaggiatori possono prendere il bus presso la stazione bus del terminal “lato arrivi”, precisamente dalle fermate 2 alla 5.

Questa nuova tratta rappresenta un’opportunità unica per i passeggeri di Milano e Bergamo di raggiungere facilmente l’aeroporto, senza dover preoccuparsi di traffico o parcheggio.

Uno dei punti di forza di Flibco.com è l’attenzione alla flessibilità e alla comodità dei passeggeri. I bus della flotta Flibco.com sono progettati per offrire un’esperienza di viaggio confortevole, con servizi come wi-fi a bordo e prese per ricaricare i dispositivi elettronici. Inoltre, Flibco.com offre una totale flessibilità nella gestione dei biglietti. I passeggeri possono cancellare e riprogrammare i propri viaggi fino a un giorno prima della partenza, garantendo la massima tranquillità anche in caso di imprevisti o ritardi dei voli.

Non solo comodità, ma anche convenienza: i prezzi dei biglietti di Flibco.com sono competitivi sul mercato: 10€ per sola andata, 18€ per andata e ritorno. I passeggeri possono acquistare i biglietti online tramite il sito web di Flibco.com o tramite l’app per smartphone, ma anche presso l’apposito desk presente in aeroporto. Inoltre, i biglietti sono validi per l’intera giornata, consentendo ai passeggeri di pianificare il proprio viaggio in base alle proprie esigenze.

Con il lancio di questa nuova tratta, Flibco.com conferma il suo impegno a facilitare la vita dei viaggiatori italiani, offrendo soluzioni di trasporto affidabili e convenienti. La crescita dell’azienda in Italia è un segnale della sua posizione di riferimento nel settore dei trasporti aeroportuali europei. Flibco.com continua a investire nel mercato italiano e punta a consolidare la propria presenza nei prossimi anni, offrendo sempre più opzioni di viaggio per i passeggeri in tutta Italia.

A riconferma dei progetti futuri dell’azienda, le parole del Country Manager Giuseppe Martino:

“[…] Con questa nuova linea prosegue la nostra politica di espansione in Italia. Il nostro obiettivo, infatti, è di crescere ulteriormente, fornendo ai viaggiatori servizi sempre più efficienti, per diventare un punto di riferimento del settore anche nel nostro Paese.

Tutto questo sarà possibile grazie anche alla collaborazione con Caronte e Miccolis, due operatori storici e consolidati che, con oltre 450 dipendenti e 300 autobus, garantiscono la qualità del servizio. […]”

