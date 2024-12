Florence Consulting Group entra nel Mercato Spagnolo ampliando la Partnership con Hyland

9 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Firenze, 9 Dicembre 2024 – Florence Consulting Group, società di consulenza IT leader nell’integrazione di sistemi e nella trasformazione digitale, annuncia una significativa espansione della propria presenza in Europa con l’apertura di una nuova sede a Madrid, prevista per il 2025. Questo passo rappresenta un’evoluzione della partnership pluriennale con Hyland, leader globale di soluzioni di Enterprise Content Management (ECM).

Florence Consulting Group è Premier Business Partner e Master Reseller di Hyland nel mercato italiano. Due riconoscimenti raggiunti grazie alla capacità e all’esperienza maturate nella gestione documentale avanzata e nella digitalizzazione dei processi aziendali. In un contesto globale che vede oltre 300 partner certificati Hyland, Florence Consulting si distingue per l’alta qualità dei servizi e per la capacità di rispondere alle esigenze di innovazione e trasformazione digitale dei propri clienti.

L’espansione in Spagna come Solution Provider per il portfolio Hyland rafforza ulteriormente la collaborazione strategica, portando sul mercato locale competenze tecnologiche avanzate sui prodotti Hyland.

“Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Hyland al mercato spagnolo, contribuendo all’ecosistema tecnologico del Paese con una nuova sede operativa a Madrid,” ha dichiarato Niccolò Francini, CEO di Florence Consulting Group. “In qualità di Solution Provider, la nostra strategia di espansione punta a consolidare il nostro ruolo di partner affidabile per la digitalizzazione aziendale e la gestione strategica dei contenuti.”

“Il nostro successo con Florence Consulting Group in Italia ci rende entusiasti di supportare questa espansione in Spagna, portando nuove opportunità di crescita per le aziende del mercato locale,” ha commentato Carlos Manuel Rodriguez Lopez, Responsabile Business Development Sud Europa di Hyland. “Siamo certi che l’expertise di Florence Consulting e la profonda conoscenza del contesto aziendale offriranno ai clienti spagnoli un valore aggiunto unico.”

Con l’apertura della sede di Madrid, Florence Consulting Group prosegue il suo percorso di crescita in nuovo mercato, posizionandosi come punto di riferimento per le aziende spagnole interessate a intraprendere un percorso di digitalizzazione e gestione avanzata dei contenuti. Questa espansione testimonia l’impegno di Florence Consulting nell’offrire soluzioni e competenze di eccellenza, rafforzando la propria presenza europea in un settore in continua evoluzione.

Florence Consulting Group offre servizi di Digital Transformation, System Integration e Cyber Security per oltre il 33% delle 200 aziende più grandi in Italia. Con un tasso di crescita del 70% negli ultimi tre anni, il Financial Times ha inserito Florence Consulting Group nella classifica “Top 1000 Europe’s Fastest Growing Companies”.

WE Deliver – Perché siamo diversi dagli altri? Nelle rilevazioni analitiche Porter’s Five Forces per la studio del posizionamento, nelle valutazioni dei clienti, rispetto alle principali aziende di Consulenza Informatica, Florence Consulting Group ottiene lo score massimo (l’area che mostra un gap maggiore fra i punti di forza interni ed i punti di debolezza dei competitor) nella “Delivery”, la qualità del progetto consegnato.

