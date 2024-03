Florence Consulting Group entra nel programma Fornitori Ufficiali Ducati

Marzo 12, 2024

(Adnkronos) – Firenze, 12 Marzo 2024 – Florence Consulting Group, leader nella consulenza IT Enterprise e nella trasformazione digitale per le grandi aziende italiane ed europee, entra a far parte dei Fornitori Ufficiali Ducati, questo programma include un gruppo selezionato di aziende che collaborano a stretto contatto con la famosa casa motociclistica italiana per lo sviluppo dei propri modelli.

La collaborazione, inaugurata nel 2019, segna un passo significativo nel percorso di innovazione e eccellenza tecnologica per entrambe le organizzazioni. Florence Consulting Group, con la sua esperienza e il suo impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia, si conferma partner ideale per Ducati nella realizzazione di progetti che richiedono non solo competenza tecnica, ma anche una visione innovativa capace di anticipare le tendenze del mercato e di rispondere efficacemente alle sfide future.

Secondo Bledar Vito, Digital Business Unit Manager di Florence Consulting Group, “Questa partnership con Ducati non solo rafforza la nostra posizione di leader nell’innovazione tecnologica, ma anche il nostro impegno a supportare i nostri clienti nel raggiungere i loro obiettivi con soluzioni di qualità superiore. Siamo orgogliosi che le nostre competenze siano riconosciute da un marchio così importante a livello globale, e ci impegniamo a continuare su questa strada di successo insieme a Ducati.”

Con oltre 20 anni di esperienza nel fornire servizi IT innovativi e grazie alla sua rete di partner internazionali, Florence Consulting Group è al fianco di oltre 60 delle 200 aziende più grandi in Italia, con soluzioni scelte da più di 42,500 clienti in oltre 150 paesi.

Florence Consulting Group ha giocato un ruolo importante nell’evoluzione digitale della nota casa motociclistica: ha realizzato soluzioni all’avanguardia, integrato sistemi e applicazioni IT e ampliato l’ecosistema Ducati. La nuova user experience, intuitiva e reattiva, risponde in modo efficace e personalizzato alle esigenze e alle preferenze dei clienti, migliorando così il coinvolgimento e la fedeltà al brand. L’approccio si inserisce perfettamente nell’era del composable business: Ducati può ottimizzare in modo significativo l’esperienza dei clienti e le strategie omnichannel sui vari canali digitali e offline.

L’impiego di tecnologie avanzate apre inoltre nuove possibilità per partner, fornitori e dealer Ducati, fornendo loro strumenti innovativi per la gestione di cataloghi e comunicazione. Questa trasformazione digitale ha ottimizzato i processi di business e contribuito a una maggiore efficienza operativa di Ducati, oltre a facilitare la collaborazione con i suoi stakeholder.

Iacopo Chiarugi (CEO e fondatore di Florence Consulting Group) ha espresso il suo entusiasmo per la selezione a Fornitori Ufficiali Ducati: “Il consolidamento della partnership con Ducati rappresenta un traguardo importante per Florence Consulting Group. Riflette la nostra capacità di fornire soluzioni all’avanguardia e di supportare i nostri clienti nel raggiungere i loro obiettivi strategici. Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con Ducati per accelerare la loro trasformazione digitale e contribuire al loro successo continuo.”

Niccolò Francini (CEO e fondatore di Florence Consulting Group) ha aggiunto: “Siamo onorati di essere stati scelti da Ducati, un marchio che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo. Questa collaborazione è la testimonianza del nostro impegno costante verso l’innovazione e la qualità dei servizi che offriamo. Insieme a Ducati, siamo pronti a spingere ulteriormente i confini della tecnologia e della performance.”

Attraverso la partnership, Florence Consulting Group fornirà a Ducati le più avanzate soluzioni di Digital Transformation, System Integration & Cyber Security.

La collaborazione è destinata a stabilire nuovi standard di eccellenza nel settore, a testimonianza dell’impegno congiunto di Florence Consulting Group e Ducati nel promuovere l’innovazione e la leadership tecnologica.

Sito web: https://www.florence-consulting.it/

Autore: Valerio Giovannetti, Chief Delivery Officer