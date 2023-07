Fondazione Entain e Sportfund al Brenta Open: insieme per una montagna più accessibile e inclusiva

Luglio 7, 2023

(Adnkronos) – Roma, 7 luglio 2023– Nella cornice del Rifugio XII Apostoli di Stenico (TN), nel gruppo delle Dolomiti di Brenta, l’8 e il 9 luglio si terrà la nona edizione di Brenta Open. A questa importante manifestazione, che si svolgerà a 2.489 metri di altitudine, parteciperanno gli atleti coinvolti nel progetto “Move up!”di Sportfund, sostenuto dalla Fondazione Entain.

L’evento –realizzato dall’ Associazione Dolomiti Open in collaborazione con Sportfund– è unico in Italia e coinvolge persone con disabilità e non, promuovendo una montagna più accessibile einclusiva, e ponendo l’accento sul fatto che un bene comune come queste montagne, riconosciute patrimonio Unesco nel 2009, è tale solo se fruibile da tutti.

La collaborazione tra Fondazione Entain e Sportfund – iniziata a dicembre 2022, in occasione della prima edizione dei CSR Awards della Fondazione – prevede il supporto nell’attivazione dei corsi preparatori di arrampicata e trekking per persone disabili e dei corsi di formazione per i tecnici.

“Fondazione Entain è orgogliosa di supportare attraverso il suo CSR Award l’associazione Sportfund e in particolare il suo progetto “Move up!”,che consente a tutti di vivere la montagna come occasione di inclusività”- ha dichiarato Andrea Faelli, Ceo di Eurobet Italia e responsabile delle società del gruppo Entain in Italia. – “Coinvolgere appassionati e atleti anche disabili in un’esperienza di profonda condivisione e immersione nella natura è un modo straordinario di realizzare l’inclusione e di rendere lo sport un vero strumento per la creazione di valore sociale”.

Entain

Il Gruppo Entain PLC è quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 29.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 130 licenze in oltre 40 paesi.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

• la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

• il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

• la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.

SPORTFUND fondazione per lo sport Onlus (Bologna)

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale svolgendo attività nel settore dello sport dilettantistico a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L’obiettivo è di promuovere lo sport inclusivo in contesti integrati e non ghettizzanti.