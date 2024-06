Fondazione Snaitech celebra i giovani talenti del Baseball lombardo

10 Giugno 2024

(Adnkronos) – Domenica 9 giugno, al Centro Sportivo Saini Ares Baseball un’intera giornata dedicata allo sport con gli atleti delle squadre giovanili lombarde di baseball e le loro famiglie

Assegnato il “Premio Fondazione Snaitech” ai due giocatori che in ogni match si sono distinti per lealtà sportiva e fairplay

Milano, 10 giugno 2024 – Fondazione Snaitech – l’ente dedicato alle Good Causes di Snaitech – è stata protagonista dell’“All Star Game Junior Lombardia”, l’evento sportivo che domenica 9 giugno ha visto sfidarsi i migliori giocatori di baseball selezionati nelle squadre giovanili della Lombardia.

Nata dall’idea di Nicola Fasani, il Faso di “Elio e le storie tese”, presidente della A.S.D. Ares Baseball Milano, l’iniziativa si è confermata ancora una volta un appuntamento imperdibile per i giovani talenti del baseball lombardo, per le loro famiglie e per tutti gli amanti dello sport.

Per un’intera giornata il Centro Sportivo Saini Ares Baseball si è trasformato in un grande palcoscenico di sana competizione sportiva, dove le rappresentative composte dai migliori atleti si sono sfidate in tre match all’ultima battuta, con 120 giocatori delle categorie Under 12, Under 15 e Under 18 che hanno preso parte alle partite. Non solo sport, ma anche tanto divertimento con numerose attività a tema baseball per tutto il pubblico: chiunque, infatti, poteva cimentarsi con lanci e battute nelle due batting cage allestite a bordo campo e partecipare a mini-partite di softball.

“Come Fondazione Snaitech, siamo davvero felici di aver contribuito al successo di questa straordinaria giornata di sport e sano divertimento” ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech “Il baseball è capace di regalare grandi emozioni e al contempo trasmettere importanti insegnamenti come il rispetto, il senso di squadra e, soprattutto, il fairplay. Sono valori che abbracciamo pienamente e che vogliamo aiutare a diffondere, sostenendo realtà come l’A.S.D. Ares Baseball Milano che ogni giorno sono impegnate a costruire ambienti positivi e sicuri per i nostri giovani e per l’intera comunità”.

Lo sport è un potente strumento di inclusione e diffusione di valori positivi, per questo nel corso della giornata Fondazione Snaitech ha premiato i giocatori che si sono distinti per il loro spirito di squadra e correttezza in campo consegnando loro un ricordo speciale della giornata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti – e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it

Sara Mastrorocco – e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it