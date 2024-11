Fondazione Snaitech entra a far parte di Sport for Inclusion Network, per un futuro più inclusivo attraverso lo sport

13 Novembre 2024

(Adnkronos) – “In un mondo in cui le sfide sociali richiedono alleanze sempre più forti, è evidente che la collaborazione produce risultati più significativi rispetto all’agire isolato”

Fabio Schiavolin, Vicepresidente di Fondazione Snaitech e ad di Snaitech

Milano, 13 novembre 2024 – Fondazione Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Sport for Inclusion Network, iniziativa di respiro nazionale che promuove l’inclusione sociale ed economica attraverso lo sport e il gioco libero. Un ulteriore passo che rafforza l’impegno della Fondazione Snaitech nella promozione dello sport come potente strumento di coesione e sviluppo sociale, e come promotore di un confronto sano e positivo.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Sport for Inclusion Network” ha dichiarato Fabio Schiavolin, Vicepresidente di Fondazione Snaitech e AD di Snaitech “In un mondo in cui le sfide sociali richiedono alleanze sempre più forti, è evidente che la collaborazione produce risultati più significativi rispetto all’agire isolato. Le sinergie con realtà che condividono la nostra visione sono essenziali per raggiungere un impatto più ampio e duraturo. Siamo quindi felicissimi di tutte le opportunità offerte da Sport for Inclusion Network, dalla possibilità di identificare partner di fiducia fino al poter ampliare la portata delle nostre iniziative grazie alle preziose connessioni che si creeranno con le altre realtà”

Costituita formalmente a settembre 2022, Sport for Inclusion Network è un’associazione di secondo livello tra fondazioni che promuovono e sostengono lo sport come strumento per favorire il benessere, la socialità e lo sviluppo del talento personale dei giovani, specialmente dei più fragili. La rete si ponte come obiettivo quello di creare una rete di supporto tra fondazioni, associazioni e realtà del terzo settore che condividono i valori di inclusione, equità e accessibilità. Sport for Inclusion Network si distingue, inoltre, per un approccio strutturato e basato su dati concreti: promuove, infatti, lo sviluppo di progetti in linea con il Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea e con gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

L’adesione a Sport for Inclusion Network si inserisce in una serie di progetti avviati da Fondazione Snaitech con l’obiettivo di promuovere uno sport accessibile a tutti. La Fondazione ha infatti supportato di recente progetti emblematici come quello realizzato in collaborazione con l’associazione ChangeTheGame e con La Sapienza Università di Roma, che ha portato all’apertura del primo sportello di ascolto e supporto per atleti, offrendo loro uno spazio sicuro e inclusivo. Lo scorso ottobre, inoltre, in collaborazione con Fondazione Milan e Fondazione Costruiamo il Futuro, la Fondazione ha contribuito alla realizzazione di un campo da calcio a sette in erba sintetica presso l’Oratorio della Madonna dei Poveri, nella periferia ovest di Milano, un investimento concreto per sostenere la socialità e migliorare la vita quotidiana delle comunità locali. Sempre ad ottobre, in qualità di Main Partner del Premio Costruiamo il Futuro promosso da Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Snaitech ha inoltre assegnato un Premio speciale di 5.000 euro all’associazione “Insuperabili”, riconoscendone l’impegno e la creatività nell’utilizzo dello sport come leva di inclusione sociale e riconoscimento per le persone con disabilità. Tante iniziative, a cui si aggiungono le solide partnership con il movimento Special Olympics e con Fondazione Francesca Rava, unite da un unico fil rouge.

Come membro del Network, Fondazione Snaitech avrà accesso a percorsi formativi specializzati e tavoli di lavoro tematici, pensati per migliorare le competenze dei professionisti coinvolti in progetti di inclusione sportiva e per promuovere la creazione di soluzioni innovative che rendano l’attività sportiva accessibile a tutti. Questo nuovo passo testimonia l’impegno di Fondazione Snaitech nel favorire la crescita culturale e sociale attraverso lo sport e nell’espandere la rete di collaborazioni virtuose con enti pubblici e privati.

