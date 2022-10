Fonderia Carnevale: “Scale a chiocciola liberty in ghisa: tradizione, innovazione e design made in Italy”

Ottobre 5, 2022

(Adnkronos) – Ottimizzano gli spazi con eleganza e robustezza, ideali per comporre e personalizzare con stile ambienti esclusivi e dinamici

Roma, 5 ottobre 2022.“Il valore delle scale a chiocciola in ghisa stile liberty non si esaurisce nella loro bellezza, in quanto elementi stilistici di pregio, esse eccellono anche in funzionalità e design, minimizzando l’ingombro, aumentando lo spazio a disposizione e consentendo un collegamento efficiente degli ambienti di dimensioni limitate, dove lo sviluppo rettilineo di una scala a rampa non è possibile”, introduce Emiliano Carnevale, titolare della Fonderia Carnevale di Roma. “Le scale a chiocciola liberty in ghisa proposte dalla nostra azienda garantiscono sempre un’ottima qualità certificata per soddisfare le esigenze d’arredo più versatili e raffinate, rappresentando un vero valore aggiunto alle ambientazioni interne ed esterne, sia in casa che in azienda. La ghisa, per le caratteristiche meccaniche, è il materiale più adatto per realizzazioni durature, risultando molto resistente sia alle temperature che agli impatti e ai pesi; un materiale di arredamento che si presta ad essere inserito in ogni contesto, sia per le qualità intrinseche che per i disegni classici. Con queste premesse – prosegue – i nostri stampi, realizzati nel corso degli anni e acquistati anche da antiche fonderie non più esistenti, rendono il nostro catalogo e la nostra offerta ricca e completa”.

La Fonderia Carnevale nasce a Roma nel lontano 1949. Oggi, grazie all’esperienza, alle capacità e ai mezzi, è in grado di seguire il prodotto dalla sua progettazione, attraverso la fusione e passando per le lavorazioni meccaniche fino alla posa in opera. L’artigianalità, mantenuta nell’arco della sua evoluzione in oltre settant’anni di storia e ben tre generazioni, è il marchio distintivo che le consente di essere una delle migliori realtà del settore a livello nazionale.

“Grazie a precisi sistemi modulari e all’estrema facilità di assemblaggio dei componenti, l’installazione può essere eseguita in autonomia non richiedendo personale specializzato, realizziamo le nostre scale in ghisa anche per clienti molto distanti dalla nostra sede di Roma”, aggiunge Carnevale. “L’organizzazione interna aziendale, coordinata e dinamica, ci permette di seguire il cliente sin dal primo contatto, utile a raccogliere tutte le informazioni e le misure degli ambienti in cui sarà inserita la scala, incluse le immagini fotografiche. A questa fase seguono i disegni su carta e la progettazione in scala precisa; una volta ricevuta l’approvazione – spiega – procediamo alla realizzazione dei singoli componenti mantenendo un contatto stretto con il cliente che, in questo modo, può seguire l’intero processo produttivo apportando eventuali modifiche in corso d’opera. Dopo la spedizione del kit, il nostro servizio di assistenza, grazie anche alle minuziose e semplici indicazioni presenti sul nostro sito, segue il cliente fino ad installazione completata”.

Le scale a chiocciola liberty in ghisa, evocando l’incanto geometrico spiraliforme, sono veri e propri oggetti d’arte che ben si adattano ad ogni stile architettonico e tipologia di arredo; ideali per comporre e personalizzare ambienti esclusivi, dove il contrasto tra antico e contemporaneo crea un binomio sublime e mai banale.

