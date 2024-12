Formula 1 e un 2024 da record: innovazione e criptovalute protagoniste di una nuova era

19 Dicembre 2024

– La stagione più lunga di sempre incorona Verstappen e la rivoluzione digitale: dai fan token alle fintech, la F1 spinge verso il futuro

Milano, 19 Dicembre 2024. Fine anno, tempo di bilanci, e la stagione 2024 di Formula 1 entra nella storia come il campionato più lungo e innovativo mai disputato: ventiquattro gare su cinque continenti, un intreccio di eccellenza sportiva, evoluzione tecnologica e trasformazioni digitali.

Sul traguardo della competizione, Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la quarta volta consecutiva, raggiungendo leggende come Alain Prost e Sebastian Vettel.

Oltre ai numeri sportivi, il campionato 2024 è stato anche un banco di prova per l’innovazione digitale e il crescente ruolo delle criptovalute nel motorsport. Il salto tecnologico si è visto non solo in pista, ma anche fuori, grazie all’ingresso sempre più marcato di piattaforme fintech e strumenti digitali avanzati. Tra questi, un esempio significativo è rappresentato dai Fan Token, asset virtuali che hanno trasformato l’esperienza dei tifosi, permettendo loro di interagire direttamente con le scuderie.

L’Aston Martin Cognizant Formula 1 Fan Token è uno dei simboli di questa rivoluzione: i sostenitori della storica scuderia britannica possono influenzare scelte come le livree delle monoposto e accedere a contenuti esclusivi. Inoltre, i possessori dei token partecipano a esperienze VIP uniche, dai tour nel paddock agli incontri con i piloti, fino ai premi dedicati.

Il team McLaren, inoltre, ha lanciato una serie di collezionabili digitali chiamata “Race Rewind”, in collaborazione con un’azienda crypto, offrendo ai fan la possibilità di rivivere momenti salienti delle gare e ottenere premi esclusivi legati al mondo delle corse.

Anche la Formula 1, più in generale, ha iniziato a sperimentare soluzioni innovative come l’emissione di biglietti basati su NFT. Al Gran Premio di Monaco, ad esempio, i biglietti digitali hanno offerto vantaggi post-evento, tra cui accesso a ospitalità esclusiva e sconti per gare future.

Tra i protagonisti della stagione emerge YouHodler, piattaforma fintech leader nel settore delle criptovalute. L’azienda ha saputo cogliere il potenziale di questo legame con la F1 attraverso un’efficace campagna di video-strategy lanciata su X (ex Twitter) in collaborazione con Sky Sport F1. La strategia ha puntato sulla qualità dei contenuti per valorizzare un pubblico internazionale di appassionati che riconosce i valori comuni tra fintech e motorsport: innovazione, velocità e ambizione.

“Collaborare con X e un partner prestigioso come Sky Sport F1 è stata un’opportunità unica per raccontare YouHodler attraverso una piattaforma dinamica e coinvolgente”, ha dichiarato Matteo De Angelis, Country Manager Italia di YouHodler. “La Formula 1 è il simbolo perfetto dell’innovazione e della velocità, valori che rappresentano il DNA della nostra azienda”.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.youhodler.com/it

Responsabilità editoriale Andrea Puchetti – info@andreapuchetti.it