Formula 1 – Leclerc, a Marina Bay, lancia la sfida a Norris e Piastri Charles sul gradino più alto del podio di Singapore a 4,00 su Sisal.it

19 Settembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 19 settembre 2024 –La Formula 1 non si ferma e, dopo la tappa di Baku con il successo di Oscar Piastri, vola a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Ancora una volta la McLaren sarà la vettura da battere sebbene, su questo tracciato, la scuderia inglese abbia trionfato solo nel 2009 con Lewis Hamilton al volante.Secondo gli esperti Sisal è Lando Norris il grande favorito sui tornanti asiatici visto che la pole è offerta a 2,75 con il successo in gara a 2,50. Incollato al pilota di Bristol c’è il compagno di squadra Oscar Piastri, reduce dalla vittoria in Azerbaijan e pronto al back to back. L’australiano, vincente a 4,00 con partenza al palo in quota a 5,00, è attualmente quarto in classifica mondiale e in piena lotta, proprio con Norris, per il titolo di vicecampione del mondo.

I due piloti della McLaren, però, dovranno guardarsi da un Charles Leclerc in grandissima forma. Il Predestinato della Ferrari ha in testa un’idea pazzesca: provare a rimontare Max Verstappen, attuale leader del Mondiale e lontano 78 punti ma in difficoltà estrema. Per dare vita a questo sogno, Leclerc deve iniziare a vincere magari proprio da Marina Bay: la partenza in pole, la terza per lui a Singapore, è data a 3,00 mentre il successo in gara a 4,00. Va ricordato che la Ferrari è la scuderia più vincente, con Mercedes e Red Bull, sul tracciato asiatico a quota quattro mentre è prima assoluta con ben sette partenze al palo.

Uno dei quattro successi di Maranello è firmato da Carlos Sainz, vincitore qui lo scorso anno e la cui doppietta si gioca a 7,50. Stessa quota per Max Verstappen, mai sul gradino più alto del podio a Marina Bay, che prova a interrompere il trend negativo degli ultimi tre mesi di gare.

Lontane le due Mercedes con George Russell, a 20, e Lewis Hamilton, a 25, che devono inseguire il gruppo dei favoriti.

