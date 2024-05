Formula 1 – Max pronto a calare il tris a Monaco, regno di Ayrton. Leclerc, trionfo a 3,50 su Sisal.it, vuole trionfare a casa sua

22 Maggio 2024

(Adnkronos) – Roma, 22 maggio 2024 – Max contro Charles con Lando come terzo incomodo. La Formula 1 2024 viaggia sulla sfida di questi tre straordinari piloti con il campione del Mondo, sulla Red Bull, che vuole tenere tutti a distanza ma vede Ferrari e McLaren vicinissime. Il Grande Circus, dopo Imola, fa tappa nel circuito più iconico del pianeta dove è in programma il Gran Premio di Monaco con Max Verstappen, vincitore in due delle ultime tre edizioni, favorito per calare il tris nella casa di Ayrton Senna che, sui tornanti di Montecarlo, è salito sul gradino più alto del podio in sei occasioni. L’Olandese volante, per gli esperti Sisal, è dato primo sotto la bandiera a scacchi a 2,00 mentre la pole, lui che in stagione è sempre partito al palo, è offerta a 2,25.

Vicinissimo al tre volte iridato c’è però Charles Leclerc il quale, con la Ferrari numero 16, vuole abbattere il tabù della gara di casa dove non solo non ha mai vinto ma non è nemmeno salito sul podio. Il Predestinato sta avendo una grandissima continuità finora ma gli manca l’acuto che potrebbe arrivare tra quelle curve che conosce come le sue tasche: la vittoria di Leclerc si gioca a 3,50 mentre una pole è in quota a 3,00. La Rossa di Maranello non taglia il traguardo per prima da sette anni quando a imporsi fu Sebastian Vettel.

Se Senna rimane il pilota ad aver collezionato più successi nel Principato, ecco che la McLaren, con 15 vittorie, rimane la scuderia più vincente. La casa inglese però è a secco dal 2008, quando a portarla al successo fu Lewis Hamilton, e oggi sogna giustamente di interrompere questa striscia negativa grazie a Lando Norris. Il pilota britannico, in trionfo a 5,00, va a caccia del secondo successo stagionale dopo essersi imposto a Miami.

Indietro sulla griglia di partenza gli altri protagonisti: dal compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, offerto a 7,50 passando per Carlos Sainz, sulla seconda Ferrari, in quota a 12. I vecchi leoni Fernando Alonso, Aston Martin, e Lewis Hamilton, Mercedes, partono alla pari: il successo di uno dei due pagherebbe 50 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

