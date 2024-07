Formula 1 – Norris favorito ma Verstappen, a Spa, punta Clarke e Senna.Leclerc sogna il 2019: il trionfo di Charles in Belgio a 20 su Sisal.it

24 Luglio 2024

(Adnkronos) – Roma, 24 luglio 2024 – Tre successi in fila, su uno dei circuiti più famosi del mondo, che hanno portato poi, a fine anno, altrettanti titoli mondiali in Formula 1. Stavolta però Max Verstappen, che va all’attacco di Jim Clarke e Ayrton Senna unici ad aver vinto per quattro volte di seguito il Gran Premio del Belgio, arriva a Spa con un carico di tensione enorme. Ma soprattutto, con la consapevolezza, di non partire favorito su un tracciato a lui caro. Nessuna vittoria nelle tre gare più recenti e un’aria, all’interno della Red Bull, che si taglia a fette. Verstappen però, prima della pausa estiva, è pronto a far ricredere tutti e, secondo gli esperti Sisal, il suo successo si gioca a 2,50. Un ruolo inedito per lui che, soprattutto negli ultimi due anni, ha praticamente annichilito tutti gli avversari.

Davanti a tutti, nella griglia dei favoriti, parte Lando Norris il quale, dopo il secondo posto in Ungheria, il quinto quest’anno, vuole tornare sul gradino più alto del podio e accorciare in classifica proprio da Verstappen, al momento distante 76 punti. Il numero 4 della McLaren, favorito a 2,00, riporterebbe il team britannico sul gradino più alto del podio, in Belgio, a 12 anni dal successo di Jenson Button. La McLaren, indubbiamente, al momento è la miglior macchina in pista e, dopo aver rotto il ghiaccio, Oscar Piastri sogna un back to back clamoroso. L’australiano che taglia il traguardo davanti a tutti si gioca a 6,00.

Da una prima volta a un’altra, vecchia di cinque anni. Charles Leclerc qui in Belgio, nel 2019, trionfava per la prima volta in Formula 1 al volante della sua Ferrari numero 16. Sembra passata una vita ma il monegasco vuole tornare a fare festa, dopo il successo di Monaco, sebbene consapevole che, adesso, la Rossa parte nelle retrovie. Però Spa è circuito amico della scuderia di Maranello visto che nessuno ha vinto quanto la Ferrari, 18 volte, né ha centrato più pole, sedici. Leclerc sogna di replicare il trionfo di 5 stagioni fa, un sogno che pagherebbe 20 volte la posta.

La coppia Mercedes, formata da Lewis Hamilton e George Russell, è appaiata in quota a 16 mentre Carlos Sainz con la seconda Ferrari è dato a 20.

