Formula 1 – Riparte la stagione: Leclerc sfida Norris in Australia Hamilton, trionfo con la Ferrari a 9,00 su Sisal.it, vuole un esordio da sogno

13 Marzo 2025

– Roma, 13 marzo 2025 – L’attesa è finita, la Formula 1 riparte questo finesettimana da Melbourne con lo storico Gran Premio d’Australia. L’interesse intorno al Circus è altissimo soprattutto intorno alla Ferrari che, in questa stagione, schiera un Dream Team di assoluto livello: Charles Leclerc, ormai simbolo di Maranello, al quale si è affiancato un signore che porta in dote sette titoli mondiali, Lewis Hamilton. L’uomo da battere, però, sui tornanti australiani è Lando Norris il quale, al volante della McLaren numero 4, vuole immediatamente lasciare il segno. Gli esperti Sisal ritengono il pilota inglese, mai vincente a Melbourne, favorito sia per la pole, offerta a 2,75, che per la vittoria finale dove si scende a 2,25.

Il primo antagonista di Norris è Charles Leclerc che, in Australia, ha messo insieme, negli ultimi tre anni, una vittoria, nel 2022, e un secondo posto la scorsa stagione. Il Predestinato, insieme alla fidata Ferrari, si vuole regalare il bis e partire con il piede giusto magari sin dalle qualifiche: la partenza al palo di Leclerc è in quota a 3,00 mentre il primo gradino del podio la domenica si gioca a 4,00.

Per la prima volta negli ultimi tre anni, Max Verstappen e la Red Bull non sono la coppia da battere ma attenzione a dar per sconfitto chi, da quattro anni, detiene la corona di Campione del Mondo. L’Olandese volante, a queste latitudini, ha vinto nel 2023 e punta a sovvertire i pronostici: la pole è data a 4,50, il successo finale a 5,00.

E poi c’è l’uomo più atteso, Sir Lewis Hamilton al volante della Ferrari numero 44. Il sette volte iridato, l’uomo dei record sulla vettura più iconica della Formula 1: dire che le attenzioni saranno quasi tutte per lui è quasi scontato. Il pilota britannico, in Australia, detiene il record di partenze al palo, ben otto, ma ha trionfato solo in due occasioni, nel 2008 e nel 2015. Il suo sogno, e di tutti i ferraristi, sarebbe quello di bagnare l’esordio con un successo, impresa complessa ma non certo impossibile per chi è salito 105 volte sul gradino più alto del podio. Hamilton che piazza subito la zampata del leone e si impone a Melbourne pagherebbe 9 volte la posta.

