Foti Crociere: “Mini crociere giornaliere nel mare di Calabria, personalizza il tuo evento a bordo”

(Adnkronos) – ‘Tour Costa Viola’ e ‘Scilla by night’: l’estate 2023 tra relax, mare e divertimento, un’esperienza unica per vivere la Calabria più autentica

Bagnara Calabra – Reggio Calabria, 15 maggio 2023. Parte a giugno 2023 la programmazione delle mini crociere giornaliere ‘Tour Costa Viola’ e ‘Scilla by night’ firmate Foti Crociere. Un’esperienza unica per godersi lo splendido mare di Calabria festeggiando il proprio evento in compagnia di amici e familiari.

“Abbiamo pensato alla formula esclusiva delle mini crociere per organizzare eventi in barca, offrendo l’opportunità di vivere la Calabria più autentica godendo del piacere di una giornata in mare, tra divertimento e relax”, spiegano i fratelli Foti, titolari della Foti Crociere. “Le nostre offerte sono un’occasione unica per vivere a bordo un’esperienza che vada oltre la classica festa di addio al nubilato o celibato, compleanno o festa di laurea, grazie a dei bellissimi giri turistici fra le più esclusive spiagge calabresi e con la possibilità di tuffarsi nel nostro mare cristallino. La mini crociera avviene su una motonave che può trasportare fino a 244 persone, il battello, lungo circa 28.50 metri, dispone di due ponti: uno coperto e un ponte sole, veranda di prora e di poppa”.

Foti Crociere di Bagnara Calbra nasce dalla storica tradizione marinara e dalla passione di una famiglia da sempre legata al mare. Foti Crociere opera da oltre dieci anni sul territorio, con entusiasmo e spirito di sacrificio, trasmettendo ai propri ospiti i valori, le tradizioni e la bellezza dei luoghi.

“Navighiamo con esperienza e professionalità, riscoprendo il nostro litorale attraverso le mete turistiche più gettonate come Scilla, Bagnara e Capo Vaticano e regalando ai nostri ospiti l’esperienza di una giornata di spensieratezza e felicità”, sottolineano i fratelli Foti. “Con il ‘Tour Costa Viola’ si raggiunge Bagnara Calabra, un’incantevole cittadina incastonata tra mare e monti. Come un set cinematografico, andremo alla scoperta della spiaggia e della grotta di Calajanculla, la grotta e la chiesetta del Monaco, lo scoglio dell’Ulivo e varie insenature, completamente immersi nella natura. Ammireremo panorami mozzafiato, quali: Scilla ed ancora Marina Grande, lo stretto di Messina e i due famosi piloni della costa siciliana”.

Foti Crociere è garanzia di professionalità, divertimento, musica, balli e giochi, grazie alla partecipazione di uno staff giovane e dinamico e, ovviamente, del vero protagonista: il pubblico.

“Con il ‘Tour Scilla by night’ offriamo la possibilità di vivere una festa serale in barca, sorprendendo con tanto intrattenimento tutti i partecipanti, immersi in un’atmosfera magica ed indimenticabile”, proseguono i fratelli Foti. “Scilla, considerata la piccola Venezia del sud, è ideale per i più romantici. La sua punta di diamante, la Chianalea, è il villaggio di pescatori e borgo più antico di Scilla, che incanta i cuori dei suoi visitatori con le stradine che affiorano sul mare ed i localini costruiti sulle palafitte. Il nostro tour serale vi catapulterà in un’atmosfera travolgente con buona musica, buon cibo, ottimo vino locale e panorami mozzafiato della straordinaria Costa Viola”.

