Fotovoltaico 2023: Dal 13 gennaio iniziano i Webinar di Contact Italia sui sistemi di montaggio per impianti FV

Gennaio 10, 2023

(Bari, 10/01/2023) – Bari, 10/01/2023 – Contact Italia annuncia un 2023 ricco di appuntamenti e novità, partendo con un folto calendario di webinar gratuiti dedicati ai sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici.

L’evento online, previsto per il 13 gennaio ’23 alle 16:00, si focalizzerà sui sistemi di montaggio per tetti a falda, civili e industriali, ripercorrendo quella che è stata l’evoluzione dell’intera gamma, staffe fisse e regolabili, ancoranti e profili in alluminio, fino ad arrivare al recente e innovativo sistema di montaggio TILT, presentato in anteprima assoluta durante l’ultima edizione fieristica “Key Energy” di Rimini.

A condurre il webinar saranno, Antonio Papangelo (tecnico progettista) e Giuseppe Basile (tecnico commerciale), i quali, oltre a esporre le caratteristiche dei sistemi innovativi, affronteranno anche tematiche oggi molto sentite da tutto il settore (studi di progettazione, distributori e installatori), tra cui la corretta installazione dei nuovi moduli fotovoltaici di grandi dimensioni e la sempre più crescente richiesta di prodotto, assistenza tecnica e supporto post vendita, per far fronte all’ulteriore boom di impianti FV da realizzare nel corso dell’anno appena iniziato.

Questi webinar hanno l’obiettivo di trasmettere un set di conoscenze in tema di evoluzioni green, utili ad affrontare quelle sfide imposte sia da un contesto geopolitico in espansione, sia da un mercato globale più competitivo ed esigente.

Per conoscere il futuro, bisogna crearlo.

E Contact Italia lo sa.

Iscrizione (gotowebinar.com)

Nella foto: Tilt – Nuovo sistema di montaggio regolabile per lamiera grecata curva

Contatti: https://www.contactitalia.it/divisione-solare/