Fradiavolo: Eccellenza e Innovazione che Ridefinisce la Cultura della Pizza

(Milano, 31 Agosto 2023) – Milano, 31 Agosto 2023 – Nel vasto panorama della ristorazione internazionale, spicca un nome che ha catturato il palato e l’immaginazione di molti: “Fradiavolo”, la catena di pizzerie della di proprietà della società Fragesa SRL.

Nata nel 2018 come una pizzeria, questa iniziativa imprenditoriale ha sfidato (e continua a sfidare) le convenzioni culinarie, trasformandosi in un vero e proprio ecosistema gastronomico che va ben oltre la pizza, per offrire un’esperienza culinaria completa e senza precedenti.

La storia di Fradiavolo è un’evoluzione continua di passione, dedizione e ambizione.

Il Brand si è guadagnato una reputazione di rilievo nell’intero panorama gastronomico, non solo nazionale, districandosi tra tradizione e modernità.

Fradiavolo ha trasformato il mondo della pizza attraverso un modello aziendale innovativo, industrializzando completamente il processo di produzione e creando un modello imprenditoriale efficace contemporaneamente ad un’esperienza culinaria senza rivali, arrivando ad essere una catena di pizzerie tutta italiana, con un successo che si sta espandendo a livello internazionale.

La chiave di volta del successo di Fradiavolo è proprio la rivoluzione avvenuta nel modello produttivo che rende possibile la trasmissione del know-how con estrema semplicità, in grado di garantire al cliente finale una qualità costante nel tempo.

La grande scalabilità raggiunta da Fradiavolo gli consente di abbinare allo sviluppo diretto anche quello in franchising – importanti accordi sono stati siglati con “Chef Express” e con “La Romana”.

L’approccio di Fradiavolo dimostra che l’innovazione e la tradizione non solo possono coesistere, ma che senza innovazione la sola tradizione rischia di essere da ostacolo verso le sfide sempre più globali che il mercato presenta.

La catena ha completamente abbracciato l’industrializzazione e l’efficienza senza però compromettere la qualità artigianale che caratterizza ogni sua creazione culinaria.

Questa sinergia tra vecchio e nuovo, tra passione artigianale e produzione industriale, ha ridefinito la cultura della pizza, portando Fradiavolo ad emergere come un faro di eccellenza e innovazione.

L’evoluzione di Fradiavolo da una singola pizzeria a una rete internazionale è un viaggio affascinante che incarna la passione, la dedizione e l’innovazione.

Quello che è iniziato da un piccolo locale nel 2018 è cresciuto in modo esplosivo, con più di venti sedi strategicamente distribuite in tutto il suolo italiano (e non solo).

Questo grande successo è un omaggio al coraggio e al desiderio di voler sfidare la norma e la tradizione, puntando al costante impegno per raggiungere l’eccellenza.

“La pizza resta un prodotto popolare che è parte integrante della nostra cultura”, ha affermato Mauro D’Errico, presidente e co-founder di Fra Diavolo. Ma il concetto di “popolare” non è affatto sinonimo di bassa qualità.

Oltre a offrire pizze artigianali straordinarie, Fradiavolo è un’esperienza multisensoriale che coinvolge tutti i sensi.

Ogni pizzeria è accuratamente progettata per creare un ambiente accogliente ed esteticamente stimolante.

Il concept di Fra Diavolo mira anche a trasformare l’ambiente in cui si gusta la pizza, spesso privo di personalità, in un luogo dove soddisfare il bisogno di ospitalità, interazione sociale e stile, concetti ancora largamente trascurati nella maggior parte delle pizzerie italiane.

Il suono dell’impasto appena sfornato, l’aroma dei condimenti freschi e la vista delle pizze appena uscite dal forno si fondono con l’ambiente moderno, creando un’atmosfera unica che trascende la tradizione.

Ogni locale ha la sua anima che gli permette di differenziarsi da tutti gli altri, ma che allo stesso tempo permette al cliente stesso di vivere un’esperienza sulla tavola identica, che sia a Milano o a Miami.

L’innovazione è al cuore dell’identità di Fradiavolo. Oltre alla varietà di pizze deliziose, il marchio ha introdotto una rivoluzione nel processo di produzione dell’impasto.

Risultato di una meticolosa ricerca, l’impasto di Fradiavolo è leggero, digeribile e incredibilmente gustoso.

Questo equilibrio tra tradizione e innovazione si riflette nell’approccio all’intera esperienza culinaria.

Fradiavolo non è solo un’opera gastronomica, ma un esempio di impegno etico e ambientale.

L’azienda si impegna a ridurre l’impatto ambientale attraverso scelte sostenibili e pratiche responsabili.

Collaborando con fornitori che condividono gli stessi valori, il marchio promuove una filiera alimentare equa e sostenibile, trasmettendo un messaggio di responsabilità a ogni livello.

La storia di Fradiavolo è una continua evoluzione.

L’azienda ha dimostrato una resilienza straordinaria, affrontando le sfide del mercato e del mondo odierno con spirito indomito.

L’espansione è una costante, con nuove aperture previste e l’ambizione di portare l’esperienza Fradiavolo in paesi e culture ancora inesplorate.

Mentre la pizza rimane il fulcro, Fradiavolo va oltre, offrendo un’esperienza culinaria completa.

Il menu comprende una varietà di antipasti e dolci che amplificano il viaggio gastronomico.

Ogni piatto è una rappresentazione dell’arte culinaria, un’opera d’arte che celebra la passione, la dedizione e la creatività.

L’evoluzione di Fradiavolo è una testimonianza dell’audacia, della dedizione e dell’innovazione dietro ogni fetta di pizza.

Fradiavolo ha dimostrato che l’arte culinaria può superare i confini e conquistare il cuore di ogni amante del cibo.

Il futuro di Fradiavolo è certamente luminoso e stimolante.

L’azienda è in costante ricerca di innovazioni, sia nel processo di produzione che nell’esperienza del cliente.

Con l’obiettivo di diventare la prima catena di pizzerie italiana al mondo, Fradiavolo si prepara a portare la sua essenza culinaria in nuovi orizzonti, avvicinando culture diverse attraverso il linguaggio universale del cibo.

L’ambizione non si ferma qui.

Fradiavolo aspira a portare il suo gusto unico e la sua esperienza unica a nuove frontiere, espandendo la sua presenza in Spagna, Olanda, Stati Uniti e oltre.

La continua crescita e l’attenzione per l’esperienza del cliente hanno posizionato Fradiavolo come un nome in rapida ascesa nel panorama della ristorazione.

Con 5 nuove aperture entro l’anno e l’internazionalizzazione all’orizzonte, a novembre la prima apertura negli USA, a Miami, il Brand si prepara a lasciare un’impronta sempre più profonda nel cuore degli amanti della buona cucina.

L’obiettivo è subito chiaro: diventare la prima catena italiana di pizzerie al mondo.

