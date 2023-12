Francesco Centamori, Marketing Automatico Per Agenzia Immobiliare: il Bestseller su come generare nuovi clienti in modo automatizzato

Dicembre 12, 2023

(Adnkronos) – Milano, 12.12.2023 – Essere leader in un settore così competitivo ed indifferenziato come l’immobiliare oggi è davvero difficile. Eppure, attraverso una corretta strategia di Marketing, l’implementazione e l’utilizzo di una serie di strumenti automatici, è possibile moltiplicare in maniera rapida fino al 300% la propria leadership.

Per tutti coloro che desiderano differenziarsi dagli altri Agenti Immobiliari posizionandosi come figura di riferimento nella mente del cliente, attraverso un sistema di marketing automatizzato in grado di acquisire clienti, aumentare la credibilità e l’autorevolezza dell’azienda o dell’agente ma non sanno come fare, esce oggi il rivoluzionario libro di Francesco Centamori “MARKETING AUTOMATICO PER AGENZIA IMMOBILIARE. Come ottenere più clienti, lavorare meno e farsi pagare di più” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori tutti i segreti per creare da zero una strategia di marketing efficiente, in grado di triplicare l’efficacia dell’azione di vendita. Il tutto in un percorso ordinato, semplice e piacevole da seguire, attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi, offrendo infine al lettore una finestra sui possibili scenari futuri dell’industria immobiliare.

“Attraverso il mio libro ho cercato di riassumere tutto ciò che riguarda il marketing applicato al settore immobiliare, utilizzando parole semplici ed indicazioni precise corredate da esempi pratici e modelli pronti da utilizzare” afferma Francesco Centamori, autore del libro. “Pagina dopo pagina, il lettore scoprirà come pianificare una strategia vincente e come metterla in pratica ottenendo risultati concreti in meno di 4 settimane. Trovandosi coinvolto sin dalle prime pagine, si sentirà partecipe del suo stesso processo di cambiamento e autore del proprio successo, riuscendo finalmente a differenziarsi dai suoi colleghi, posizionandosi indelebilmente nel reparto “cose utili” della mente del cliente”.

Secondo Centamori, grazie ai contenuti presenti nel libro, il lettore avrà tra le mani uno strumento capace di automatizzare l’80% dei processi di marketing innescando così un effetto leva nelle vendite e nell’ingaggio di nuovi clienti e collaboratori in target. In merito a questo, l’autore tiene a precisare che il libro non offre solo teorie ma anche modelli immediatamente utilizzabili corredati da esempi pratici e case study che dimostrano il successo delle strategie proposte. Questo rende il libro una risorsa preziosa tanto per agenti alle prime armi quanto per agenzie strutturate che desiderano rinnovare ed implementare le loro tecniche di marketing.

“L’obiettivo di Francesco Centamori è quello di innovare il mercato immobiliare con un approccio bottom-up, partendo cioè dagli agenti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Le strategie presenti nel libro, se applicate correttamente, porteranno il lettore a diventare un vero e proprio stratega del marketing immobiliare, capace di dominare il proprio mercato”.

“Giacomo Bruno è il marketing fatto persona, pertanto non potevo che affidarmi al team Bruno Editore per la promozione e la distribuzione del mio libro” conclude Francesco Centamori, autore del libro. “Stiamo parlando di una persona che, a differenza di molti altri editori che si limitano pubblicare libri, promuove tutti i suoi autori con coraggio ed impegno, permettendo loro di emergere nel mondo dell’editoria”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3GBlmOU

Francesco Centamori, classe 1965, sognatore, pensatore e lettore imperterrito, nella vita ama definirsi un senior “nerd”. Per oltre 30 anni si è occupato con successo di aiutare acquirenti e venditori a raggiungere i propri obiettivi. Nel ruolo di formatore ha visto ed aiutato a crescere centinaia di agenti immobiliari. Formatosi nella vendita attraverso la Mike Ferry Organization, nel 2015 è riapprodato alla sua più grande passione, il Marketing, che lo ha sempre attratto per i suoi tanti risvolti psicologici e socio-economici. Nel suo percorso è stato anche ideatore e fondatore del giornalino immobiliare “CercoCasa”, ma anche del sistema informatico MSL “BorsinoCasa”. È attualmente impegnato in un progetto di start-up finalizzato a creare un’agenzia immobiliare completamente automatica. Il suo obiettivo è innovare e rinnovare il settore immobiliare partendo dagli agenti immobiliari. Sito web: https://www.marketingautomaticoimmobiliare.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it