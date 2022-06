Francesco Giglio realizza un’altra grande produzione musicale con la star internazionale Snoop Dogg, dal titolo ‘Malena’.

Giugno 24, 2022

(Adnkronos) – Milano, 24 giugno 2022. Oggi, 24 Giugno, esce Malena, di Francesco Giglio, primo italiano a fare feat con Snoop Dogg. E nel singolo non manca l’influencer e show girl Elisa Gold; “il nome ricorda quello di una famosa pornostar”- dice Francesco Giglio- “è una provocazione. Nel singolo si dice…sarò il tuo uomo solo per questa notte, perché è come il disegno di una donna sfuggente e non conquistabile veramente.

Molte ragazze sono così oggi, soprattutto nel mondo della notte e del divertimento. Hanno voglia di notti scatenate e rapporti poco stabili.

Le sonorità sono Dance con un mix di reggaeton; per Giglio, che fa il dj, e al quale piace proporre sempre nuovi sound nei locali nei quali lavora, “Malena” puo’ essere definita una musica da club con sound reggaeton, che piace molto anche al pubblico femminile.

Oggi esce su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Apple Music, Deezer.

Snoop Dogg, star del rapper internazionale, è una vera e propria icona hip-hop, noto nel mondo grazie al suo timbro di voce e alle sue canzoni con ritmi flow melodici.

Snoop Dogg aveva già collaborato con Francesco Giglio nel 2018 con il brano Lover e ha riscosso grandi successi, arrivando primo su itunes in tutta Europa con milioni di views su spotify e youtube.

Snoop Dogg sarà presente anche nel bellissimo video di Francesco che, a Milano, suona il Lunedì al Just Cavalli, dove presenterà il brano, ed è il Direttore artistico dell’Hollywood, ma il tour estivo per la promozione lo porterà anche in Versilia, a Porto Cervo, a Ibiza, nel Sud Italia, in Brasile, in Egitto.

Durante il secondo lockdown, Giglio è andato in Brasile, a Florianopolis per 8 mesi; “suonavo ai party tra vip e calciatori, e per Capodanno sono stato a Jurere Internacional-è la Miami del Brasile, dove ho trovato anche l’amore e, ora, lei è con me in Italia””.

www.francescogiglio.it