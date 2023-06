Francesco Petrolli: i vantaggi della tecnica di Khoury per la ricostruzione ossea orale

Giugno 26, 2023

(Trento, 26 giugno 2023) – Nello studio odontoiatrico di Villa Lagarina, in provincia di Trento, vengono utilizzate le più innovative tecniche di chirurgia avanzata

Trento, 26 giugno 2023 – Ricostruire l’osso del cavo orale proprio di un paziente che deve sottoporsi ad un impianto dentale, senza ricorrere ad innesti di osso sintetico. E’ questo il principale vantaggio della tecnica di ricostruzione ossea di Khoury, dal nome del suo ideatore, Fouad Khoury. “La carenza di osso nel cavo orale – spiega il dottor Francesco Petrolli, odontoiatra e titolare dello studio omonimo a Villa Lagarina, in provincia di Trento – è una situazione che, ad un implantologo, si presenta abbastanza spesso ed è dovuta ad una serie di motivi che fanno sì che l’osso possa riassorbirsi, diminuendo di volume e riducendo le chance di durata degli impianti. Nel nostro studio dentistico, grazie alla competenza ed alla professionalità del professor Stefano Trasarti, uno dei chirurghi più esperti in campo internazionale, nei casi più complessi utilizziamo la tecnica di Khoury in modo da aumentare l’osso proprio del paziente e renderlo più idoneo all’inserimento di un impianto. Ovviamente l’intervento di chirurgia avanzata viene sempre preceduto da una diagnosi puntuale e professionale per ciascun paziente”.

L’obiettivo ultimo di questa tecnica innovativa è quello di creare le basi per una durata più lunga dell’impianto dentale in quanto l’osso proprio presenta proprietà quali una maggiore sopravvivenza delle cellule di formazione ossea, oltre alla capacità di formare osso a prescindere dal luogo dove viene trapiantato e una funzione di rete per la formazione di nuovo osso.

Lo studio odontoiatrico Petrolli si è da sempre caratterizzato per l’utilizzo di tecnologie avanzate e tecniche dentali innovative. Si avvale della collaborazione di professionisti di alto livello, competenti e costantemente formati e aggiornati su tutte le novità del settore.

Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito www.studiodentisticopetrolli.com

