Francesco Veneruso: “Carni di nicchia e una braceria dove gustare i nostri prodotti di qualità”

Giugno 19, 2023

(Ercolano, 19/06/2023) – Il Macellaio Gourmet Veneruso ad Ercolano seleziona le migliori carni IGP da servire sulle tavole. Provengono da filiera controllata, seguita direttamente dal titolare Francesco Veneruso.

Ercolano, 19/06/2023 – Tutto inizia dagli allevamenti, dove crescono i loro animali e producono le carni che portano sulle tavole dei clienti. Materia prima controllata e carni di nicchia sono le prerogative del Macellaio Gourmet Veneruso ad Ercolano, una tradizione familiare che dura da quattro generazioni. In macelleria ogni giorno carni bovine, ovine, suine ed equine, selezionate dal titolare Francesco Veneruso, maestro macellaio e gastronomo.

«La qualità della materia prima per noi è alla base di tutto – sottolinea Francesco Veneruso -. Siamo convinti che sia importante produrre ciò che vendiamo ai clienti, sempre assicurandogli la massima qualità e un prodotto unico. In particolare abbiamo stalle in autogestione in tre aziende, dove nascono le nostre scottone e forniamo la marchigiana IGP nell’alto beneventano. Seguiamo la filiera produttiva dallo svezzamento fino alla macellazione e poi la lavorazione in macelleria. Questo ci consente di conoscere sempre l’ottimo stato della carne e di dare al cliente la certezza di una genuinità unica. Mi occupo in prima persona della selezione direttamente in stalla».

Carni selezionatissime, quindi, e la naturale bontà delle migliori carni IGP. Alla Macelleria Veneruso si trovano solo prodotti esclusivi. Oltre alle stalle in autogestione, infatti, per la Chianina IGP si forniscono all’Azienda Agricola San Giobbe, leader nel comparto. Offrono inoltre specialità territoriali come il suino nero ardesia casertano e il maialino nero calabro, l’angus italiano dal litorale della Puglia, il wagyu italiano dal Trentino Alto Adige ed infine pollame esclusivamente allevato a terra che cresce all’aperto a non meno di 90/100 giorni. «Tutta la nostra carne è certificata e tracciata, certamente un valore aggiunto – sottolinea Francesco Veneruso -. Molti ci scelgono proprio per questo aspetto. ‘Poco e buono’ è una delle motivazioni che spinge oggi nell’acquisto anche della carne. La qualità fa la differenza e sempre più persone ne fanno una priorità».

Il Macellaio Gourmet di sera è anche braceria: una vera chicca per gli amanti della carne alla brace e delle specialità gastronomiche, grigliate proprio dal pit-master Francesco Veneruso, istruttore di cucina e di barbecue all’americana. Un servizio di ristorazione che esalta ancora di più la qualità delle carni di nicchia della Macelleria Gourmet Veneruso. «Vogliamo far vivere ai clienti il piacere di degustarle in compagnia – conclude Veneruso -. La braceria ha una ventina di posti con tavoli esterni ed è possibile organizzare piccoli eventi. Curiamo quotidianamente la scelta di ogni ingrediente, tutti freschi e di alta qualità».

Chi varca la soglia del Macellaio Gourmet Veneruso non compra solo la carne o gusta un piatto, ma vive un’esperienza unica e completa. Attività a conduzione familiare, oggi è guidata da Francesco Veneruso e dalla moglie Mariagrazia insieme con altri quattro collaboratori. Francesco presenta anche ricette di carne in diretta il lunedì mattina in una trasmissione in onda su Canale 9, emittente televisiva locale di Napoli. Macelleria, gastronomia e braceria sono i servizi di qualità offerti ogni giorno dal Macellaio Gourmet Veneruso, dove si possono trovare le migliori carni IGP e materie prime di qualità selezionate con competenza e cura.

CONTATTI: https://www.ilmacellaiogourmetveneruso.com/