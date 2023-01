Frangilux: “Pergole bioclimatiche: il comfort abitativo oggi è ancora più sostenibile”

Gennaio 24, 2023

(Adnkronos) – Le pergotende sono un’ottima soluzione outdoor per creare un microclima perfetto in qualsiasi stagione dell’anno. Inoltre, con i vantaggiosi incentivi offerti dall’Ecobonus è possibile risparmiare.

Trasformare gli spazi esterni della propria casa, come balconi, terrazze o giardini, in ambienti vivibili e confortevoli, ampliando la superficie abitativa e sfruttando al meglio queste aree, oggi è possibile.

«La soluzione è offerta dalle pergole bioclimatiche. Il trend attuale è proprio quello di utilizzare queste strutture architettoniche per creare un ambiente aggiuntivo, confortevole e protetto da vetrate in cui trascorrere gran parte dell’anno, da vivere pienamente e ampliando, nel contempo, la superficie di casa», esordisce Luca Alberti, responsabile vendite di Frangilux, azienda romana a conduzione familiare, fondata da Giuseppe Alberti 50 anni fa e oggi portata avanti con professionalità e impegno da figli e nipoti.

Strutture outdoor ideali per ogni stagione dell’anno, quindi, le pergole bioclimatiche offrono grandi benefici a chi le installa: «Il primo vantaggio è sicuramente offerto dalla struttura stessa: il tetto è realizzato con lamelle di alluminio che possono essere ruotate o chiuse a pacchetto, il che permette di orientarle e regolare la temperatura interna a proprio piacimento. La ventilazione e l’irradiazione solare mantengono l’ambiente interno fresco in estate e caldo in inverno; inoltre, sempre in inverno, il tetto può essere chiuso e le lamelle possono essere coibentate per mantenere all’interno una temperatura ideale».

La ricerca tecnologica, in questo caso, si sposa con la sostenibilità: «Le pergole bioclimatiche – prosegue Alberti – sono progettate per resistere a qualsiasi condizione meteorologica, dalla pioggia intensa al vento più forte, e sono anche una soluzione sostenibile per ottenere il microclima desiderato senza emettere CO2, la qual cosa le rende una scelta amica dell’ambiente e conveniente in termini di risparmio energetico, permettendo di ridurre l’uso di condizionatori d’aria. Ma c’è un altro aspetto importante da non trascurare che è quello delle agevolazioni fiscali: usufruendo dell’Ecobonus è possibile ottenere interessanti detrazioni fiscali, con notevoli vantaggi economici».

Le pergole in alluminio sono l’altro prodotto di punta, molto richiesto presso la storica azienda di Roma: si tratta di coperture per esterni a telo. Il telo in PVC è retrattile, impermeabile e oscurante: realizzato con un materiale pesante per resistere alla pioggia e alle intemperie può essere coibentato con uno strato di catrame tra i due strati di PVC per renderlo ancora più durevole. Anche le pergole in alluminio sono soggette a Ecobonus e possono contribuire al risparmio energetico.

«Sia le pergole in alluminio sia le pergone bioclimatiche sono realizzate con componenti in alluminio e acciaio inox, materiali che non necessitano di manutenzione – spiega Alberti –, inoltre possono essere personalizzate con accessori come vetrate panoramiche, illuminazione integrata a LED o a faretti e tende a scomparsa, creando così un ambiente esterno ampliato e godibile. Entrambi i tipi di pergole, inoltre, possono essere accessoriabili con telecomandi per gestire l’apertura e la chiusura delle lamelle o del telo ed essendo strutture molto versatili possono essere installate su qualsiasi tipo di superficie, sia che si tratti di una parete di casa o di una struttura esistente come una veranda o un portico».

La proposta di Frangilux è ampia e di alta qualità: l’azienda propone i marchi più rinomati del settore e segue l’acquirente passo dopo passo con un’assistenza che è il vero punto di forza dell’attività: «Il servizio di consulenza personalizzato ci permette di comprendere le esigenze del cliente e proporgli la soluzione più idonea, anche dal punto di vista architettonico, per l’abitazione, l’attività commerciale o l’azienda – conclude Alberti -. Dopo il sopralluogo gratuito e verificata la fattibilità dell’installazione, ci occupiamo di ogni fase del montaggio, sempre eseguito da squadre di installatori professionisti. Infine, rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità post-vendita fornendo sempre un’ampia garanzia del produttore»

Contatti: https://www.frangilux.com/