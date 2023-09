Frank Maggiorino, Impatto Milionario: il Bestseller su come fatturare con le consulenze online

Settembre 12, 2023

(Milano, 12.09.2023) – Milano, 12.09.2023 – Il mondo dell’online ha completamente rivoluzionato, soprattutto in questi ultimi anni, il modo di fare business di milioni di persone nel mondo. Quel che è certo è che ci sono imprenditori e liberi professionisti capaci di generare vendite da capogiro, mentre altri semplicemente no. Il segreto? Sta in un percorso in 3 passi capace di impattare sulla vita delle persone.

Per tutti coloro che desiderano acquisire nuovi potenziali clienti online ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Frank Maggiorino “IMPATTO MILIONARIO. L’esatto percorso step-by-step che mi ha permesso di fare il mio primo milione partendo da zero e senza soldi attraverso il metodo a 3 fasi: semina, coltivazione e raccolta” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per vendere ad alto costo, posizionandosi come massima autorità di settore.

“Impatto Milionario è un libro che analizza in profondità la mia storia, di come sono passato dall’essere un ragazzo senza futuro nato e cresciuto nel Sud Italia, all’essere un imprenditore multi-milionario in grado di accumulare il maggior numero di casi di successo dell’intera industria del coaching e della consulenza in Italia” afferma Frank Maggiorino, autore del libro. “Attraverso questo manuale, i lettori scopriranno come superare gli ostacoli che li stanno bloccando dal migliorare la propria vita, strategie “copia&incolla” per avviare e gestire un business milionario online, istruzioni pratiche su come diventare i leader indiscussi del proprio mercato e molto altro ancora”.

Secondo l’autore, ciò che separa qualsiasi imprenditore o libero professionista dal raggiungimento del successo online, altro non è che un insieme di capacità e competenze che, come tali, possono essere prima acquisite, poi applicate e infine impiegate al raggiungimento dell’obiettivo finale. Da qui l’idea della creazione del sistema “semina-coltivazione-raccolta”.

“Frank Maggiorino ha deciso di scrivere questo libro per trasferire la propria esperienza pratica e operativa, a tutti gli imprenditori online, consulenti, coach, formatori, marketers e aspiranti tali che desiderano impattare sul mondo e costruire un business altamente profittevole, sfruttando la risorsa più potente che abbiamo al giorno d’oggi: internet” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Non ho dubbi sul fatto che questo manuale sarà in grado di aiutare tanti aspiranti imprenditori digitali”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno per la creazione di questo mio libro in quanto lo ritengo una persona estremamente preparata e competente in ambito editoriale” conclude l’autore. “Il team della Bruno Editore ti segue a 360 gradi, aiutandoti non solo nella stesura del testo, ma anche nella sua effettiva pubblicazione e distribuzione sui portali più utilizzati dai lettori nel 2023”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/486Mylh

Frank Maggiorino è il pioniere del coaching e della consulenza online high-ticket in Italia. Partito da zero dalla piccola provincia di Bitonto, in Puglia, è riuscito a costruire la vita dei propri sogni trasferendosi a Tenerife e portando con sé anche gli amici di una vita che fanno oggi parte del suo team. Tutto ha inizio nell’ambito delle attività locali legate al mondo dei bar e della ristorazione. Attività queste che porteranno Frank ad avere un grosso debito economico ma anche a prendere una chiara decisione per il proprio futuro: provarci a tutti i costi, pur avendo i pronostici contro. Questa impostazione mentale lo spingerà a lanciare la sua prima attività di consulenza marketing online per palestre e centri fitness. Da quel momento, Frank Maggiorino colleziona un successo dopo l’altro: prima come consulente marketing, poi come coach per aspiranti consulenti marketing e infine come consulente per coach, consulenti e formatori online. Raggiunge fatturati da oltre 5.000.000€ portando in Italia un modello ancora sconosciuto, generando il maggior numero di casi di successo dell’intera industria e formando personalmente tutti i coach, consulenti e formatori più influenti e famosi d’Italia. Sito web: https://frankmaggiorino.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it