Franko Boss, la poliedricità di Francesco Pirozzi per la creazione di abiti, accessori e profumi

17 Giugno 2024

(Adnkronos) – A Firenze e Montecatini due punti vendita unici nel loro genere per ammirare le collezioni dell’artista

Firenze, 17 giugno 2024. Collezioni senza tempo e modelli unici, fragranze ricercate e accessori per le migliori occasioni. L’ambito fashion da sempre appassiona milioni di persone in tutto il modo, tra capi d’alta moda e modelli ripresi dalle grandi catene del settore. I Fashion Economic Trends elaborati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana permettono di comprendere meglio il valore di un mondo in continua evoluzione: il fatturato del 2023 ha segnato una crescita del 4% rispetto al 2022, portando il totale a oltre 102 miliardi di euro. Numeri impressionanti nei quali si collocano i protagonisti del settore, non solo quelli più conosciuti ma anche coloro i quali hanno sviluppato progetti di nicchia, sempre più apprezzati dal pubblico. Come quello ideato da Francesco Pirozzi, che ha portato alla ribalta del panorama fashion il brand Franko Boss. “Un progetto Made in Italy nato spontaneamente dal mio desiderio di sperimentare, sia umanamente che professionalmente”, racconta Francesco Pirozzi, che fin da subito ha colto l’importanza dei social media per la diffusione della sua vena artistica. “Un binomio che funziona tantissimo quello tra web e moda, e che mi ha permesso di trasmettere il messaggio tramite le collezioni elaborate nel mio atelier”. Prodotti letteralmente unici quelli di Franko Boss, realizzati in numeri limitati proprio per delineare un preciso momento. Una scelta dettata dal fatto che la moda rappresenta un istante storico, che coglie sfumature del presente ma anche del passato, guardando al futuro. “Con i miei collaboratori studiamo dettagliatamente i modelli, operando in un contesto territoriale che ci permette di svolgere il nostro lavoro al meglio delle condizioni”, prosegue Pirozzi. “Le borse Franko Boss sono realizzate a mano a Prato, i tessuti per i vestiti sono lavorati in Italia, lo sviluppo delle idee è garantito grazie allo scambio artistico con colleghi in tutto il mondo: è questo che rende poliedrico il nostro lavoro”. Recentemente il fondatore del brand fiorentino si è recato a Grasse, in Francia, capitale dei profumi: è li che nasce la nuova fragranza a marchio Franko Boss, in uscita nei prossimi mesi. Così come è prevista l’uscita di un libro che racconterà la storia di vita di Francesco Pirozzi. Come da lui stesso annunciato “parlerà del mio vissuto, senza piangermi addosso né diventando eroe. Sarà l’essenza di me stesso, tra cambiamenti e rinascite”. Con un occhio sempre rivolto al futuro e l’impegno costante nel valorizzare l’artigianalità italiana, Francesco Pirozzi ridefinisce i confini della moda contemporanea con il brand Franko Boss, offrendo al pubblico prodotti che non solo vestono ma raccontano una storia unica e affascinante.

•CONTATTI: postafrankoboss@gmail.com