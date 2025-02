Frazionamenti, l’ultimo trend del settore immobiliare secondo Stefano Pinata

11 Febbraio 2025

Bari, 11 febbraio 2025. – Si chiama frazionamento ed è un’operazione che permette la divisione di una proprietà in due o più unità distinte e separate: “Si tratta di un fenomeno oggi molto diffuso -spiega l’ingegnere Stefano Pinata– perché contiene in sé dei benefici molto importanti: la suddivisione di un appartamento può, ad esempio, consentire a due o più eredi di utilizzare porzioni dell’immobile senza necessariamente cederlo o venderlo, crea la possibilità di mettere a reddito una parte della casa tramite l’affitto, mantenendo così l’autonomia abitativa dell’altra porzione, e si rivela estremamente vantaggiosa anche in caso di alienazione, in quanto una simile operazione aumenta, di solito, il valore delle singole unità create”.

Una soluzione dunque efficace che ha però bisogno di interventi rapidi e di qualità: “Con la mia azienda, la Co.r.im, siamo riusciti -afferma Pinata- a colmare un vuoto presente nel settore, dando la possibilità di avere a disposizione più professionisti in una sola ditta. I clienti, abbiamo verificato, si lamentano spesso dei ritardi nell’esecuzione dei lavori e di non avere contatti diretti con chi gli incaricati. Partendo da questi rilievi, abbiamo deciso di non affidarci a soggetti terzi ma di offrire un servizio chiavi in mano: ingegneri, progettisti, architetti, termici, pittori e muratori fanno parte del nostro organico che ha raggiunto ormai le 40 unità che salgono a 100 se si considera l’indotto. Il tutto ovviamente con la massima professionalità”.

Una realtà, quella di cui l’ingegnere Stefano Pinata è il Ceo, che arriva da Bari e che è cresciuta notevolmente negli ultimi anni: “Il fatturato -sottolinea- è aumentato notevolmente e siamo diventati punto di riferimento anche fuori dai confini pugliesi. La velocità e la qualità sono due elementi importanti per un settore, quello immobiliare, che è assai complesso e che pretende puntualità, precisione e flessibilità. Siamo convinti, ad esempio, che sia molto utile dare la possibilità di cambiare il progetto in corso d’opera, senza troppe complicazioni, e di seguire il cliente anche dopo aver consegnato il manufatto. Senza dimenticare che il nostro staff accompagna le persone dalle scelte di tipo architettonico fino a quelle che riguardano, ad esempio, i rivestimenti. Un’assistenza a 360 gradi per fornire un servizio adeguato”.

per informazioni:

stefanopinata@tiscali.it