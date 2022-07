Freedom in Sales, 10 anni al servizio di spedizionieri, compagnie aeree, GSA e Handling Agents

Luglio 7, 2022

(Milano, 7/7/22) – La società italiana, con sede nei pressi dell’aeroporto di Malpensa, si è distinta per forte presenza, solidità e performance in questo recente passato di difficoltà che ha coinvolto anche il mercato italiano del trasporto aereo delle merci

Milano, 7 luglio 2022. Negli ultimi dieci anni il mondo è cambiato tanto, è diventato sempre più piccolo, sempre più connesso. La tecnologia sembra non essersi fermata un istante. I mezzi di comunicazione hanno fatto passi da gigante, così come i mezzi di trasporto, sempre più accessibili, è vero, ma anche più intrecciati in una rete all’interno della quale tutti fanno fatica a orientarsi. Tutti tranne Freedom in Sales, la realtà di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, che fornisce soluzioni innovative al servizio di spedizionieri, compagnie aeree e dei loro rappresentanti sul territorio. Un’azienda che si distingue per il suo ruolo di “intermediario dei cieli”, una realtà che ha saputo imporsi in tutto il mondo. “All’interno del mercato siamo sicuramente unici”, dichiara Roberto Melis, CEO dell’azienda. “In primo luogo, perché forniamo una moltitudine di servizi a tutta la filiera del trasporto aereo, poi perché agiamo in modo neutrale, senza contratti di esclusiva, fornendo la stessa professionalità e lo stesso impegno sia alla piccola realtà che alla grande multinazionale delle spedizioni”. Dalla prenotazione al follow-up della spedizione, dall’assistenza diretta presso tutti gli scali alla capacità di gestire anche la più dettagliata documentazione: Freedom in Sales negli anni si è costruita la reputazione di società precisa e affidabile, ottenendo risultati più che soddisfacenti. “Durante la crisi pandemica degli ultimi due anni abbiamo avuto il piacere di supportare attivamente il trasporto, la distribuzione e anche l’esportazione di farmaci e vaccini anti Covid”, racconta il manager. “Grazie al network di spedizionieri che abbiamo creato e alle numerose certificazioni ottenute in questi anni di attività, abbiamo potuto fornire un servizio performante e di altissimo valore sociale. Nel settore pharma abbiamo competenze certificate e già da tempo operiamo fornendo servizi di esportazione e trasporto organi soprattutto nel Triveneto dove, in più occasioni, abbiamo ricevuto menzioni sui quotidiani locali.

Non possiamo che essere orgogliosi di tutto ciò”. Tutti risultati ottenuti grazie alle numerose partnership strette con le figure più importanti della filiera del trasporto aereo. Per moltissimi General Sales Agents e Handling Agents, infatti, Freedom in Sales è un punto di riferimento consolidato e imprescindibile, una stella che brilla nella vastità dei cieli. “Una delle gratificazioni più grandi è stata vedere la nostra azienda nella top 5 del settore per quanto riguarda il mercato USA, specialmente su New York”, spiega Melis. “Il nostro nome è stato accostato a quello di colossi internazionali che spesso dettano le regole di questo gioco. Noi non ci inventiamo nulla, cerchiamo di essere sempre attenti a tenere le orecchie ben aperte captando e ascoltando quelle che sono le esigenze del mercato e adoperandoci per far fronte a eventuali mancanze che riscontriamo nella filiera”. Insomma, quando un progetto compie dieci anni ha davanti a sè ancora molto tempo per crescere e, certamente, Freedom in Sales lo sta facendo nel modo giusto