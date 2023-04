Frigomeccanica presenta la vetrina per pasticceria Voilà P100

Aprile 4, 2023

(Adnkronos) – Milano, 4 Aprile 2023. Frigomeccanica, società partecipata da Invitalia e dal fondo Unigrains, leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni d’arredo e refrigerazione all’avanguardia per pasticceria, gelateria, bar e settore food, ha presentato la vetrina per pasticceria Voilà P100. Progettata seguendo il concetto di “trasparenza delle strutture” la vetrina è dotata di un ampio spazio espositivo, con profondità di quasi 100 cm, studiata per offrire contemporaneamente l’ottimale vicinanza del prodotto al cliente. La sua altezza di 120 cm consente il servizio sopra i suoi vetri. I piani espositivi sono in gres ceramico: igienici e performanti, assicurano un visual d’impatto, grazie a un eccezionale contrasto di colori. L’impianto di refrigerazione è a gas R290, quindi green, per il risparmio energetico e una maggiore efficienza rispetto al passato. La vetrina è dotata di tecnologia 4.0 con connessione in rete tramite il sistema Frigoconnect, che permette il monitor aggio in tempo reale e l’accesso al credito d’imposta transizione 4.0 previsto dalla legge di bilancio. Misure disponibili a partire da 135 cm, fino a 300 cm per singolo modulo, tutti canalizzabili tra loro. Della stessa serie e con la stessa estetica sono previsti moduli per gelateria, tavola calda e pralineria.

La filiera di progettazione e produzione è 100% italiana, si svolge interamente all’interno degli stabilimenti Frigomeccanica con le migliori tecnologie industriali e impiega 160 persone. Vengono lavorati acciaio, metalli, legno, marmi e materiali compositi con raffinati centri di lavoro a controllo elettronico, dotati di tecnologia di ultima generazione 4.0 e con criteri di rispetto dell’ambiente, rispetto del sociale e governance sostenibile (ESG).

Il gruppo produce nei propri stabilimenti di Teramo e Pesaro per il mercato Italiano e internazionale con i marchi Frigomeccanica e Stiltek: arredi bar componibili, moduli semilavorati da incasso, vetrine per pasticceria e gelateria. Anche con il brand Sifa, nello stabilimento di Pesaro, realizza i medesimi prodotti per gelateria panetteria e pasticceria che vengono però distribuiti su mercati differenti. Con il marchio Officine900 crea arredi su misura e, nell’ultimo periodo, è stato acquisito il marchio storico De Blasi di Fano, con progetti per un imminente rilancio nel settore arredo retail e ristoro delle aree di servizio.

Secondo Enzo Di Serafino, amministratore delegato del gruppo Frigomeccanica, in 50 anni di attività, punto di forza dell’azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

Il perseguimento di un’elevata qualità di arredi bar e banchi frigo è un primario obiettivo di Frigomeccanica srl. Ogni prodotto è certificato con il Marchio CE, che garantisce il rispetto delle direttive europee in ordine della sicurezza, alla bassa tensione, alla compatibilità elettromagnetica ed alle norme igieniche. Durante il processo produttivo e soprattutto nella fase finale, tutti i componenti nonchè il sistema di refrigerazione e gli impianti elettrici vengono sottoposti a precisi test di collaudo i cui dati vengono storicizzati nel tagliando allegato al prodotto stesso.

La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d’arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design. Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l’esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili. Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

Arredi professionali per il settore Ho.Re.Ca e Food

Via del Progresso 10, Zona Ind.le

64023 Mosciano S.Angelo (TE)

Tel. 085 80793

email info@frigomeccanica.com

Sito web https://www.frigomeccanica.com/

