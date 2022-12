Frigomeccanica presenta le vetrine gelato/pasticceria Evolution

Dicembre 14, 2022

(Adnkronos) – Milano, 14 Dicembre 2022. Il 2022 si conclude nel migliore dei modi per Frigomeccanica, azienda leader nel settore degli arredi e sistemi di refrigerazione professionale per il settore HORECA e Food. E’ appena stata presentata Evolution, una serie di vetrine per gelateria e pasticceria con performance termodinamiche eccellenti ed un’estetica moderna ed accattivante. Secondo Enzo di Serafino, amministratore delegato di Frigomeccanica, tutti i nuovi modelli sono dotati di tecnologia che consente un notevole risparmio di energia rispetto alle vetrine del passato. Possono essere equipaggiate con il sistema Frigoconnect 4.0 che consente il controllo da remoto e permettono di accedere agli sgravi fiscali del 40% (credito d’imposta) in base alla normativa “Transizione 4.0”. Le colorazioni e le finiture sono disponibili in pannelli fresati in legno o laccati. Mentre la modulistica è da 12,18 e 24 gusti di gelato corrispondenti a misure di 120,170 e 215 cm per la pasticceria. I motori possono essere interni a gas R290 o esterni a gas R452.

TANTE LE NOVITA’ DI FRIGOMECCANICA ANCHE PER IL SETTORE FOOD

Hangar è il nuovo banco refrigerato per alimentari di Frigomeccanica caratterizzato da una struttura in plexiglass dall’assoluta trasparenza in grado di migliorare sensibilmente la visibilità del prodotto da esporre. L’impianto di refrigerazione è disponibile in diverse versioni specificatamente studiate per macelleria, salumeria e vendita di formaggi.

Hangar è dotato di impianto refrigerante ventilato con unità condensatrice remota o interna e può essere equipaggiato con controllo di umidità ad ultrasuoni (optional) per garantire e migliorare la conservazione dei prodotti freschi tipo le carni , con adattamento alle variazioni ambientali. un sistema semplice e naturale a basso impatto economico e di gestione.

La struttura trasparente di hangar assicura una perfetta esposizione del prodotto, luminosa, trasparente e senza ostacoli. materiali e finiture di altissimo livello per un banco top di gamma caratterizzato dal sistema di controllo e connettività 4.0 frigoconnect: un’app per la gestione remota del banco in rete, con servizio di messaggeria ‘’push’’ ed invio dei dati di funzionamento verso piattaforma cloud. se autorizzata, consente anche la tele assistenza da parte della casa costruttrice.

Hangar può essere dotato (optional) del piano espositivo ribaltabile verso l‘alto, con pistoni hydro-lift, che permette di avere le ventole sospese e di poter lavare la vasca con acqua, soluzione ottima per la macelleria. l‘impianto refrigerante è ventilato con regolazione della velocità dell‘aria sia con pianale ribaltabile che con piano fisso a-sportabile (di serie).

L’ottimale ‘’visual’’ del piano espositivo e’ esaltato dall’illuminazione a led ad elevata resa cromatica (cri>98) con colore ‘’rosato’’, ottimale per carni e salumi o in alternativa in colore 4000k (luce naturale) o 3000k (luce calda) per altri generi alimentari. Tutti i sostegni verticali della struttura portante sono in materiale plastico trasparente, facile da pulire ed antigraffio. l’utilizzo di materiale trasparente è concepito per creare una perfetta visibilità del piano espositivo e dei prodotti da ogni angolazione, senza pregiudicare la possibilità di aprire i vetri anteriori.

Secondo Enzo di Serafino, amministratore delegato di Frigomeccanica, Hangar è progettato per essere abbinato ed utilizzato con qualsiasi linea di arredo Frigomeccanica. i colori dei rivestimenti utilizzati sui banchi sono coordinati con quelli della linea di scaffali genius, ricca di componenti ed accessori che ottimizzano e rendono un vero piacere il servizio ai clienti.

I moduli tavola calda, sono disponibili a bagnomaria con vaschette, bagnomaria a piano forato o caldo a secco. Hangar è realizzato anche nella versione self, con refrigerazione ventilata e tenda di chiusura avvolgibile. le spalle laterali possono avere l’inserto dello stesso materiale del pannello frontale (escluso versione in lamiera ondulata) che ne esalta l’eleganza e la raffinatezza.

Hangar è dotato di vetro extra-chiaro apribile verso l’alto con pistoni hydro-lift. il disappannamento del vetro frontale é ad aria forzata con comando sul pannello di controllo. Il pannello frontale di hangar può essere in laminato in lamiera ondulata di colori diversi. la parte bassa può essere illuminata da plafoniera led (optional) a luce bianca o rgb ottenendo un piacevole effetto di ‘’galleggiamento’’ del banco.tutti i colori di hangar sono abbinabili a retrobanchi componibili della serie genius.

FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro Italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

In 40 anni di attività, punto di forza dell’azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

