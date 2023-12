Frodi Finanziarie: dal trading online ai ponzi, arriva Truffa Zero a difesa dei consumatori

Dicembre 1, 2023

(Adnkronos) – Milano, 1 Dicembre 2023. Nel dinamico scenario economico odierno, una preoccupante tendenza emerge con chiarezza: l’aumento esponenziale delle frodi finanziarie, una seria minaccia per la sicurezza economica dei consumatori. Il recente studio di Truffazero.it , progetto senza scopo di lucro che si batte per combattere le frodi relative al trading online, agli schemi Ponzi e, più in generale, a qualsiasi truffa relativa al mondo della finanza, mette in evidenza un trend: le truffe finanziarie, articolate e variegate, rischiano di compromettere i risparmi di un numero sempre maggiore di persone.

Queste frodi, caratterizzate da pratiche ingannevoli e manipolative, includono schemi Ponzi, frodi azionarie, creditizie e su investimenti. La loro pericolosità risiede nella capacità di coinvolgere sia singoli individui sia organizzazioni strutturate, utilizzando false promesse e manipolando informazioni per sottrarre denaro alle vittime. In questo contesto, TruffaZero.it emerge come un baluardo fondamentale nella lotta contro queste attività illecite, fornendo strumenti indispensabili per la prevenzione e l’educazione del pubblico.

Il primo rapporto 2023 di TruffaZero.it sottolinea l’importanza dell’informazione e della consapevolezza come difese primarie contro le frodi finanziarie, promuovendo un approccio più sicuro e consapevole nel navigare il mondo finanziario.

Tra le frodi più comuni e pericolose identificate da TruffaZero.it, troviamo:

1.Trading online: nel settore del trading esistono organizzazioni e singoli individui che promettono “facili guadagni” facendo leva su concetti come la “libertà finanziaria”. Niente di più falso, in quanto il trading online è, di fatto, un vero e proprio lavoro che richiede una grande specializzazione, un capitale iniziale e una forte dose di rischio;

2.Schemi Ponzi: noti per l’uso dei fondi di nuovi investitori per pagare quelli esistenti, creando un’illusione di legittimità.

3.Frodi Identificative: l’uso non autorizzato di dati personali altrui per frodi creditizie o bancarie.

4.Frodi “Anticipate”: richiedono pagamenti anticipati per benefici futuri mai erogati.

5.Frodi Fiscali: false dichiarazioni fiscali per ottenere rimborsi illegittimi.

6.Frodi con Carte di Credito: uso non autorizzato di carte di credito per transazioni illecite.

7.Truffe “Romantiche”: falsi interessi amorosi per estorcere denaro o beni.

8.Truffe dell’Impostore: impersonificazione di individui o enti per frodare le vittime.

Il 2022 ha visto un incremento preoccupante di queste attività illecite, con perdite rilevanti nei diversi settori. In particolare, le frodi negli investimenti e i furti d’identità hanno generato perdite multimiliardarie. Un aspetto inquietante riguarda la vulnerabilità generazionale: se i giovani sono più spesso vittime di truffe, gli adulti, in particolare gli anziani, subiscono perdite economiche maggiori.

Per combattere efficacemente le frodi finanziarie, è fondamentale:

•Educazione: conoscere le frodi comuni e rimanere informati sulle nuove truffe. Ma, anche, essere a conoscenza dei concetti base che regolano il mondo del trading, degli investimenti, delle criptovalute e della finanza personale;

•Verifica delle Fonti: accertarsi della credibilità di chi propone opportunità finanziarie.

•Prudenza: diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose e proteggere le proprie informazioni finanziarie.

•Consultazione Professionale: rivolgersi a esperti prima di effettuare scelte finanziarie rilevanti.

•Protezione Attiva: utilizzare servizi di monitoraggio e protezione da frodi.

TruffaZero.it si impegna a fornire le risorse necessarie per una maggiore sicurezza e consapevolezza finanziaria sia attraverso il proprio sito web che attraverso il proprio canale youtube.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://truffazero.it/

Canale youtube: https://www.youtube.com/@TruffaZero