FUJIFILM Dimatix arricchisce il suo portfolio globale di testine di stampa a getto di inchiostro con l’introduzione di FUJIFILM Dimatix SKYFIRE® SF600 alla drupa 2024

29 Maggio 2024

La nuova testina di stampa, basata sui celebri sistemi microelettromeccanici al silicio (Si-MEMS) dell’Azienda, offre una produttività elevata e una versatile soluzione a passaggio singolo o a scansione per numerose applicazioni esigenti

LEBANON, N.H., May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — FUJIFILM Dimatix, Inc., produttore e fornitore leader a livello globale nel settore delle testine di stampa a getto d’inchiostro industriali drop-on-demand piezoelettriche, ha annunciato l’introduzione della sua testina di stampa a getto d’inchiostro FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600. La testina di stampa a getto d’inchiostro FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 sfrutta la tecnologia a getto d’inchiostro piezoelettrica proprietaria di FUJIFILM Dimatix basata su tecniche di fabbricazione testate di sistemi microelettromeccanici al silicio (Si-MEMS). La nuova testina di stampa rispecchia l’impegno costante dell’azienda nella transizione dalla stampa a getto d’inchiostro analogica a quella digitale e nell’esplorazione di mercati ed applicazioni emergenti.

“I nostri clienti vogliono testine di stampa in grado di lavorare con un’ampia varietà di inchiostri e stampare a velocità elevate, offrendo al contempo alta qualità e durata. Il design unico e le caratteristiche di FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 sottolineano l’impegno continuativo dell’azienda nei confronti dell’innovazione, e forniscono una stampa prolungata affidabile e di alta qualità, per una vasta gamma di applicazioni” ha dichiarato Steve Billow, presidente e amministratore delegato di FUJIFILM Dimatix, Inc. “Non vediamo l’ora di incontrare i leader del settore in occasione della drupa per presentare la nostra linea competitiva di testine di stampa a getto d’inchiostro.”

La testina di stampa FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 è il prodotto di nuova generazione nel portfolio dell’azienda. Alla drupa di quest’anno, Fujifilm Dimatix invita i visitatori a scoprire le differenze al loro stand, situato presso il padiglione 8b / A02 – A02-6, dove le tecnologie a getto d’inchiostro dell’azienda saranno esposte per mostrare i propri punti chiave: prestazioni, produttività, durata e supporto.

Prestazioni

La testina di stampa FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 permette una risoluzione di 600 DPI con un intervallo di dimensioni della goccia di 5-25 pL e la disposizione degli ugelli che consente il getto a distanza elevata per soddisfare una vasta gamma di applicazioni. Per assicurare una resa costante, FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 è dotata di un riscaldatore di rifilatura integrato e di un sensore di temperatura, oltre a un rivestimento REDIJET® per un utilizzo ottimale di inchiostri UV e a base acquosa. Completano queste caratteristiche l’allineamento superiore e inferiore per un’integrazione compatta e una migliore precisione da testina a testina.

Produttività

La testina di stampa FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 incorpora un design a getto ad alta velocità, con elementi REDIJET che includono la tecnologia di riduzione del rumore e il doppio ricircolo per un getto affidabile ad alte velocità. La testina di stampa può erogare 11 grammi di inchiostro per metro quadrato per colore a oltre 130 metri al minuto, con quattro livelli di scala di grigi. Gli OEM traggono vantaggio dalla capacità di modifica delle forme d’onda aperte versadrop. Per decenni, questa funzionalità ha permesso agli sviluppatori di affinare le prestazioni delle testine di stampa in base alla specifica applicazione.

Durata

La testina di stampa FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 sfrutta il PZT polverizzato proprietario di FUJIFILM Dimatix per trilioni di operazioni. Progettata con rivestimenti REDIJET, è in grado di spruzzare in modo affidabile solventi a base acquosa, oli e tipologie di UV curing comuni in sistemi di stampa grandi a passaggio singolo e a scansione.

Supporto

FUJIFILM Dimatix dispone di un’organizzazione dedicata in tutto il mondo che offre un supporto eccezionale per garantire il successo dello sviluppo dei prodotti dei clienti.

FUJIFILM Dimatix ha collaborato con diversi OEM early adopter in numerosi segmenti del settore che stanno testando e implementando la testina di stampa FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 nelle proprie soluzioni. Fra di essi vi è Shenzhen KINGT Technology Co., Ltd (KingT), un fornitore di soluzioni di stampa a getto d’inchiostro digitale che utilizza la testina di stampa a getto d’inchiostro FUJIFILM SKYFIRE SF600 nella sua stampante flatbed KGT-2513-Hi, appena arrivata sul mercato. KingT sarà presente nella prossima edizione della drupa nello stand B03 (padiglione 8a). Presso il suo stand, KingT esporrà diversi prodotti e campioni stampati con le testine di stampa FUJIFILM Dimatix, tra cui le stampanti per etichette basate su FUJIFILM Dimatix SAMBA®, le stampanti L-Press 330s e L-Press510, la stampante per decorazioni basata su FUJIFILM Dimatix STARFIRE® e la stampante flatbed basata su FUJIFILM Dimatix SKYFIRE, KGT-2513-Hi.

I media del settore sono invitati a scoprirne di più nel corso della conferenza stampa di Fujifilm, che avrà luogo il 28 maggio 2024 alle 12:30 CEST presso la South Room del Centro Congressi della Fiera di Düsseldorf, o visitare l’accoglienza dell’azienda presso lo stand FUJIFILM, padiglione 8b / A02 – A02-6 per prenotare un appuntamento.

FujifilmFUJIFILM Dimatix, Inc., fornitore leader globale nel settore delle testine di stampa a getto di inchiostro drop-on-demand per applicazioni industriali e commerciali, è alla guida di una rivoluzione nella tecnologia del getto di inchiostro per dare spinta a una nuova generazione di prodotti per la stampa, la decorazione di prodotti industriali e la deposizione dei materiali. L’innovativa tecnologia a getto di inchiostro dell’azienda e le tecniche di produzione di punta permettono a OEM, integratori di sistema e produttori di realizzare sistemi all’avanguardia e implementare processi di produzione per la stampa di precisione e ad alta prestazione di inchiostri tradizionali e la deposizione di liquidi funzionali su ogni tipo di superficie, inclusi i substrati flessibili.

FUJIFILM Dimatix, Inc. ha la sua sede centrale a Santa Clara, California, mentre lo sviluppo del prodotto e la produzione sono situati in California e New Hampshire. L’azienda vende e supporta i propri prodotti in tutto il mondo, con uffici negli Stati Uniti, in Europa, Giappone, Corea del Sud, Cina e Singapore. Per ulteriori informazioni, visitare www.dimatix.com.

FUJIFILM Holdings Corporation, con sede centrale a Tokyo, fa leva su una approfondita conoscenza e sulle tecnologie core proprietarie per offrire prodotti e servizi innovativi in tutto il mondo in quattro segmenti aziendali chiave: sanità, elettronica, innovazione aziendale e imaging, con oltre 70.000 dipendenti. Guidati e uniti dal purpose del gruppo “giving our world more smiles” (regalare più sorrisi al nostro mondo), ci occupiamo di sfide sociali e creiamo un impatto positivo nella società tramite i nostri prodotti, servizi e operazioni commerciali. Mediante il nostro piano di gestione sul medio termine, VISION2030, che si concluderà nell’anno fiscale 2030, desideriamo continuare ad evolverci in un’azienda che crea valore e sorrisi per diversi attori, un insieme di aziende leader a livello globale, e raggiungere un fatturato globale di 4 trilioni di yen (29 miliardi USD a un tasso di cambio di 140 JPY/USD). Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.fujifilmholdings.com.

Per ulteriori dettagli sul nostro impegno nei confronti della sostenibilità e sul Sustainable Value Plan 2030 (SVP2030, piano di valore sostenibile) di Fujifilm, cliccare qui.

Contatti:Marissa Confredo914-789-8526Marissa.confredo@fujifilm.com

Una foto di accompagnamento a questo annuncio è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3cafa0b2-be45-4e84-9a63-98a5f5385d35