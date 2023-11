Full Price: Pionieri nel settore del Revenue Management extralberghiero

Novembre 6, 2023

(Adnkronos) – Firenze, 6 Novembre 2023 – Nel panorama sempre più competitivo dell’ospitalità, la gestione delle tariffe è diventata un elemento fondamentale per il successo.

Full Price sta rivoluzionando il settore del Revenue Management extralberghiero, offrendo soluzioni personalizzate che aiutano le strutture disposte in 12 nazioni del mondo a massimizzare i loro profitti.

Un nuovo approccio alla gestione delle tariffe

Full Price si distingue per il suo approccio unico alla gestione delle tariffe.

L’azienda si concentra sulla gestione esternalizzata del Revenue Management per appartamenti, B&B e agriturismi.

Questo approccio libera totalmente i gestori di strutture dalle complessità della gestione delle tariffe, permettendo loro di concentrarsi su altri aspetti della loro attività. Grazie alla consulenza di Full Price, i gestori di oltre 3500 strutture in 85 città, tra cui Milano, Londra, Miami, Tallinn e Dubai, hanno potuto incrementare il loro fatturato e tenere sotto controllo tariffe e ricavi. Questo successo è dovuto all’approccio innovativo di Full Price, che combina l’uso di algoritmi avanzati con un’attenzione particolare alle esigenze specifiche di ogni struttura.

Servizi personalizzati per ogni esigenza

Full Price offre una gamma di servizi progettati per soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti.

Tra questi, il servizio REVENUE PLAN consente ai gestori di strutture di pianificare accuratamente i loro guadagni futuri. Questo servizio utilizza la gestione dinamica delle tariffe per garantire che ogni struttura venga venduta al cliente giusto, nel momento giusto e alla tariffa migliore. Per i gestori che hanno appena avviato la loro attività o che hanno una piccola struttura, Full Price offre il servizio REVENUE COACHING. Questo servizio include consulenza one-to-one con un esperto di Full Price per valutare i punti di forza e di debolezza del pricing e della commercializzazione della struttura e individuare le aree da potenziare.

Inoltre, Full Price offre il servizio FULL VISION per coloro che sono in fase di avviamento con la loro struttura o che vogliono fare nuovi investimenti. Questo servizio aiuta i gestori a ottenere un quadro preciso del loro business e delle sue prospettive, analizzare la potenzialità della loro struttura e controllare la fattibilità di un investimento.

Infine, il servizio SUPPORTO A SCALARE di Full Price aiuta i gestori di strutture extralberghiere a crescere e a massimizzare il fatturato.

Questo servizio personalizzato consente ai gestori di conoscere la redditività degli immobili che hanno in trattativa, ottenere il massimo ritorno dalle strutture che andranno a gestire e scalare velocemente il loro business senza stress.

Un impegno per l’innovazione

Full Price è orgogliosa del suo impegno per l’innovazione.

L’azienda è stata riconosciuta come startup innovativa e ha depositato il suo codice alla SIAE. Inoltre, Full Price ha sviluppato algoritmi unici per offrire il suo servizio di pricing. L’innovazione è al centro della visione futura di Full Price. L’azienda prevede di espandersi ulteriormente a livello internazionale e sta investendo in nuove tecnologie per migliorare ulteriormente i suoi servizi. Tra le novità in arrivo c’è un programma con un’interfaccia cliente completa di insights e benchmarks che permetterà ai clienti di approfondire molti aspetti delle loro strutture.

In Conclusione

Full Price è una società in grado di offrire soluzioni innovative per il Revenue Management delle strutture extralberghiere. Grazie a servizi personalizzati e a una metodologia all’avanguardia, Full Price guida e assiste migliaia di strutture in tutto il mondo a ottimizzare i loro guadagni. Attraverso progetti ambiziosi per il futuro e una continua ricerca dell’innovazione, Full Price si conferma come un punto di riferimento assoluto nel settore del Revenue Management extralberghiero.

Attraverso un team composto da una dozzina di talentuosi esperti nel campo del Revenue Management, Full Price rafforza il suo impegno come pioniere nell’offerta di soluzioni straordinarie e altamente personalizzate ai gestori delle strutture extralberghiere.

Questa squadra di specialisti non solo rappresenta una fonte di ispirazione per l’innovazione, ma rappresenta anche una vera e propria miniera d’oro di conoscenza e competenza nel settore. La collaborazione sinergica tra i membri di questo team eclettico è un vantaggio inestimabile per i clienti. Non solo garantisce una gestione delle tariffe all’avanguardia, ma apre anche nuovi orizzonti competitivi. Ogni membro porta la propria esperienza unica, consentendo ai gestori di ottenere il massimo dai propri investimenti e di concentrarsi con rinnovata determinazione sul successo del loro business. Full Price non si accontenta mai di seguire il percorso già tracciato, ma è sempre in cerca di nuove vie per spingere i limiti del settore extralberghiero, la sua squadra di esperti è il vero segreto per l’innovazione continua e la competitività duratura nel mercato.

CONTATTI:

FULL PRICE S.R.L.

Sito Web:https://www.full-price.it/

E-mail: info@full-price.it