Furto di Dati, Pirateria e Estorsione: CRO Cyber Rights Organization e HelpRansomware Collaborano per la Protezione dei Diritti Digitali

Luglio 7, 2023

(Milano, 7 Luglio 2023) – 400 milioni di utenti interessati dalla violazione dei dati

Milano, 7 Luglio 2023 – In un’epoca in cui l’innovazione tecnologica avanza a un ritmo accelerato, i diritti digitali sono diventati un tema cruciale che richiede un’attenzione prioritaria. La CROCyber Rights Organization, un’organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani e digitali, si è unita a HelpRansomware, un’azienda specializzata nella lotta contro i crimini informatici e la decrittazione di ransomware, in una collaborazione per combattere il crescente problema del furto di dati, della pirateria e dell’estorsione.

La diffusione delle tecnologie digitali ha aperto nuove opportunità per la comunicazione, l’accesso alle informazioni e lo sviluppo di nuove imprese. Tuttavia, ha anche creato nuove sfide, con individui senza scrupoli che sfruttano queste tecnologie per fini illeciti.

Ponendo l’esempio del ransomware, che rappresenta uno dei crimini informatici più diffusi, gli hacker possono introdursi nel dispositivo utilizzando varie tecniche di ingegneria sociale, sempre più sofisticate per aggirare i software anti-malware. Una volta entrati, iniziano a crittografare tutti i dati e le informazioni presenti sul dispositivo, rendendoli inutilizzabili per la vittima. A quel punto, chiedono un riscatto in cambio della chiave di decrittazione che permetterà loro di accedere nuovamente ai file. In molti casi, però, gli hacker copiano i dati per tornare ancora una volta dalla vittima pretendendo un nuovo riscatto per evitarne la pubblicazione in rete.

“La violazione di dati ha interessato oltre 400 milioni di persone solo negli Stati Uniti, secondo l’ultimo report dell’ITRC. All’interno di questo crimine si contemplano violazioni quali il doxing, il ransomware o la pirateria informatica: tutti hanno lo stesso obiettivo di rubare dati ed estorcere denaro alla vittima in cambio della loro restituzione. Ciò provoca conseguenze devastanti per le imprese e le persone coinvolte”, afferma Andrea Baggio, CEO EMEA del Gruppo ReputationUP, di cui CRO e HelpRansomware fanno parte.

CRO Cyber Rights Organization si impegna a proteggere i diritti digitali delle persone. Attraverso la sua ricerca, la promozione della cybersecurity awareness e il suo impegno nel policy making in merito alla tutela dei diritti digitali, CRO lavora per creare un ambiente digitale più sicuro e responsabile. “Collaborare con HelpRansomware consente a CRO di estendere la sua azione nella lotta contro i crimini informatici e di fornire un aiuto concreto alle vittime di tali attacchi”, commenta Juan Ricardo Palacio, CEO America del Gruppo ReputationUP e co-fondatore delle due aziende.

HelpRansomware è un’impresa specializzata nella prevenzione e nella gestione delle minacce informatiche. Con un team di esperti dedicati e soluzioni tecnologiche avanzate, HelpRansomware si impegna a contrastare gli attacchi ransomware e le estorsioni digitali. La loro esperienza nel campo della sicurezza informatica si combina con l’obiettivo di CRO di promuovere e proteggere i diritti digitali, creando una partnership strategica per affrontare il problema a livello globale.

Ogni giorno, tanto CRO quanto HelpRansomware ricevono decine di richieste di aiuto a causa delle intrusioni informatiche. “Per questo la collaborazione diretta tra CRO Cyber Rights Organization e HelpRansomware rappresenta un passo importante nella difesa dei diritti digitali”, afferma Annachiara Sarto, co-fondatrice di CRO. “Desideriamo promuovere un ambiente digitale sicuro ma siamo consapevoli della difficoltà che ci sono nel contrastare questo tipo di reati: è per questo che crediamo fortemente nel fare partnership con altre realtà che possano portare un contributo e un impatto positivo alla tutela dei diritti digitali”.

CRO Cyber Rights Organization e HelpRansomware lavoreranno in stretta collaborazione per condurre ricerche, sensibilizzare l’opinione pubblica, offrire servizi di consulenza e fornire linee guida pratiche per la prevenzione e la gestione delle minacce informatiche. La partnership mira anche a promuovere la cooperazione tra settori pubblico e privato per affrontare questi problemi in modo efficace.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://helpransomware.com/it/