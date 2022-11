Futura Serramenti, Alessandro Gasparetto: “L’installazione di nuovi infissi non solo un fattore energetico ma anche di design per accrescere il valore della casa

Novembre 3, 2022

(Adnkronos) – Il direttore generale dell’azienda veneta, leader negli infissi di qualità superiore, spiega l’importanza delle nuove installazioni per valorizzare gli immobili

Treviso, 3 Novembre 2022 Misure come il Superbonus 110% hanno trainato ampiamente il mercato degli infissi, con la sostituzione dei vecchi elementi parte integrante dei progetti di restauro delle case per un significativo miglioramento dal punto di vista energetico. Se è vero che i moderni infissi garantiscono una migliore prestazione energetica, è fondamentale considerare il valore acquisito dall’immobile con l’installazione di elementi di design, che uniscono praticità ed estetica. “Per la nostra azienda è un punto molto sensibile considerare non solo l’aspetto del miglioramento energetico ma anche il design degli infissi”, spiega Alessandro Gasparetto, direttore generale di Futura Serramenti. “Infatti, il punto di partenza è sempre il massimo standard relativamente all’efficienza energetica, ma non si può pensare di cancellare la bellezza del design e la personalizzazione a seconda dell’immobile nel quale gli vengono installati”, prosegue Gasparetto. L’attenzione è spesso rivolta principalmente al tema della gestione energetica, che ha portato i produttori di infissi spesso a mettere in secondo piano l’estetica. “È in questo che le nostre lavorazioni fanno la differenza: abbiamo da sempre puntato alla più alta qualità nei materiali e alle prestazioni, ma come punto di partenza per la progettazione di infissi realizzati ad hoc per le singole esigenze della clientela”, puntualizza il direttore generale dell’azienda veneta. Grazie a questa intuizione, Futura Serramenti è considerata un’azienda innovativa nell’ambito della produzione d’infissi, che ha come obiettivo la ricerca delle migliori soluzioni per dare valore alle abitazioni.

“Indubbiamente, cambiare gli infissi significa anche aumentare il valore dell’immobile, specie con l’installazione di prototipi progettati su misura dal punto di vista del design, in linea con l’arredamento scelto”, analizza Gasparetto. “Una scelta per valorizzare la propria casa — spiega il direttore generale di Futura Serramenti — con standard qualitativi elevati senza rinunciare al design”.

CONTATTI:http://futuraserramenti.it