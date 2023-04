FYO, Casamassima: “L’ingrosso della moda firmata, alta qualità a prezzi stock per rivenditori”

Aprile 20, 2023

(Casamassima – Bari, 20/04/2023) – Stock lotti abbigliamento e calzature, l’acquisto all’ingrosso conviene per qualità, assortimento e prezzo

Casamassima – Bari, 20/04/2023 – L’acquisto all’ingrosso B2B di stock abbigliamento e calzature alla moda è un ottima soluzione per arricchire la collezione presente nel proprio punto vendita con capi di tendenza, offrendo alla clientela un assortimento ricco e sempre aggiornato. FYO ‘Fill Your Outlet’, con il suo showroom raggiungibile presso il polo commerciale “Il Baricentro” di Casamassima in provincia di Bari, è un’azienda di nuova concezione, che nasce da un’esperienza ultra ventennale nel mondo dello stock di abbigliamento firmato e distribuzione di accessori di noti ed emergenti brand italiani ed internazionali.

“Siamo fornitori all’ingrosso del settore moda specializzati in surplus di magazzino, punto di connessione tra produttori e negozianti”, afferma Arsenio Ciavarella, titolare dell’azienda FYO. “Acquistare all’ingrosso consente numerosi vantaggi: abbattendo il costo unitario diminuisce in modo significativo l’investimento, anche in caso di merce firmata. Siamo in grado di fornire prodotti di alta qualità a prezzi bassi grazie alla semplice regola di mercato: maggiore è l’offerta, minori sono i costi. Per i rivenditori acquistare abbigliamento in stock è funzionale e conveniente in quanto permette di poter scegliere tra un’ampia gamma di brand, sia affermati che emergenti, con un vasto assortimento di taglie, modelli e colori, il tutto in un unico punto vendita. Il variegato ventaglio di proposte – aggiunge – facilita la combinazione dei capi di abbigliamento per outfit alla moda, sempre più ricercati dai clienti”.

L’acquisto di capi di abbigliamento in stock è un trend in crescita in quanto permette agli imprenditori del settore l’accesso a capi di alta moda a prezzi davvero vantaggiosi. Un vantaggio che si traduce in piccoli investimenti che ben si adattano alle proprie finanze, permettendo al contempo di ottimizzare i guadagni.

“Oltre alla nostra sede fisica presente presso il centro commerciale per grossisti “Il Baricentro” di Casamassima, abbiamo anche creato un e-commerce, sicuro ed intuitivo, per dare la possibilità ai rivenditori di tutta Italia, con un semplice click, di scegliere i lotti e rifornire velocemente il proprio assortimento secondo le necessità della propria clientela, comodamente da casa o dal negozio, ai migliori prezzi sul mercato”, sottolinea Ciavarella. “Affianchiamo i nostri clienti con un servizio puntuale ed efficiente di assistenza alla vendita e post vendita, garantendo consegne rapide e precise. Grazie ai numerosi e continui ritiri aziendali, FYO è in grado di proporre lotti dal look sempre aggiornato con le ultime tendenze moda. La nostra logistica è strutturata in maniera tale da riuscire a soddisfare sia le richieste dei clienti outlet, sia le esigenze dei distributori che necessitano di quantità maggiori di capi di abbigliamento”.

