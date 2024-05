GA4 SUMMIT 2024: al via la seconda edizione del maggiore evento internazionale dedicato a Google Analytics 4 per il marketing e l’advertising

2 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano, 2 maggio 2024. Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna l’evento di Tag Manager Italia rivolto al settore digital con ospiti internazionali d’eccezione: due intere giornate di speech e casi studio dedicati alla digital analytics e al suo utilizzo nel marketing e nell’advertising online.

Dopo il successo della prima edizione che ha raccolto più di 400 marketing manager, media buyer, imprenditori, ecommerce Manager, C-Levels con oltre 20 tra speech e casi studio e 18 esperti nazionali e internazionali saliti sul palco, torna l’evento internazionale GA4 Summit, la due giorni dedicata in modo verticale alla digital analytics, a Google Analytics 4 (GA4) e al suo utilizzo in campagne advertising, siti web ed e-commerce.

L’edizione 2024 del GA4 Summit, grazie anche alla partecipazione di speaker internazionali d’eccezione provenienti da realtà come Google e Philips, mira a consolidarne lo status di evento internazionale di riferimento su Google Analytics 4 e sulle sue applicazioni in azienda.

Venerdì 25 e Sabato 26 Ottobre 2024 il Centro Congressi Zanhotel Meeting Centergross**** di Bologna diventerà il quartier generale di due giorni di formazione e networking di alto livello su tutti i temi nell’ambito del tracking e dei dati per apprendere informazioni esclusive su strategie e tecniche di tracciamento e analisi dati comprovate da casi studio concreti. Grazie a questo approccio pragmatico, i partecipanti potranno ottenere un vantaggio competitivo concreto, sia in termini di aumento dei profitti delle proprie campagne marketing e advertising, sia in termini di ottenimento di dati azionabili, utili a prendere decisioni data-driven a qualsiasi livello.

GA4, Intelligenza Artificiale, Data Governance, Data Visualization, Cookies e GDPR, Consent Mode, gestione dei consensi privacy, Advertising, Media Buying e Data Strategy sono solo alcuni dei temi chiave che saranno al centro di due giorni di full immersion di speech formativi, approfondimenti, casi studio concreti e momenti di networking insieme a specialisti di riferimento in Italia e in Europa in materia di digital marketing e digital analytics.

Anche quest’anno il GA4 Summit si prepara ad accogliere in sala decision maker e professionisti operanti in brand autorevoli e aziende multinazionali: Trenitalia, CNH Industrial, Fabbri 1905, Aruba, Champion e Gabetti sono alcune delle realtà che hanno partecipato alla passata edizione dell’evento, interagendo durante gli speech e portando un valore aggiunto prezioso durante i momenti di networking e di confronto.

“I marketing manager, gli imprenditori e i C-levels italiani hanno iniziato a integrare nella propria azienda processi e risorse atti a sviluppare una cultura del dato. Ma non basta. I dati – e le decisioni imperniate su di essi – devono diventare il sistema nervoso centrale di qualsiasi azienda o organizzazione. Ne va del loro successo e della crescita dell’intero sistema paese”, ha dichiarato Roberto Guiotto, Co-Fondatore di Tag Manager Italia (agenzia specializzata nel tracking e nella digital analytics e unica agenzia al mondo ad aver vinto i due massimi premi internazionali nell’ambito della digital analytics).

Ospiti di eccezione e formazione a livello internazionale

Insieme a Matteo Zambon – Alpha e Beta tester di Google, Co-Fondatore di Tag Manager Italia – anche quest’anno saliranno sul palco del GA4 Summit esperti di fama internazionale come Karolina Wrzask –

Advertising Solutions Architect di Google – e Ibrahim Elawadi – Global Director, Marketing Analytics di Philips. La loro esperienza permetterà ai partecipanti del GA4 Summit 2024 di apprendere ed applicare nei propri progetti digitali informazioni, strategie, tecniche, metodi e approcci operativi ai massimi livelli e di comprovata efficacia per il successo di aziende ed e-commerce.

I premi delle eccellenze nella Digital Analytics

Con la seconda edizione dell’evento tornano anche gli acclamati “GA4 AWARDS”, i premi che saranno consegnati a realtà nazionali e multinazionali che si sono distinte nel campo della Digital Analytics per implementazioni allo stato dell’arte che si sono rivelate determinanti per il successo delle proprie strategie di marketing ed advertising.

Decathlon Italia, Banca Ifis S.p.A. ed Esprinet S.p.A. sono solo alcune delle 11 aziende di spicco che nel corso della passata edizione sono salite sul palco del GA4 Summit per ritirare il proprio riconoscimento per le soluzioni e strategie di digital analytics e di data management di successo adottate.

“Il settore digital – e il digital advertising in particolare – sta attraversando un periodo di forte evoluzione, nel quale gli addetti ai lavori si sentono spesso disorientati. Abbiamo creato il GA4 Summit proprio perché vogliamo essere al fianco dei decision maker e dei professionisti del settore, dando il nostro contributo in questo momento cruciale per le aziende e gli e-commerce. Ci occupiamo di formazione dal 2015 con guide e webinar gratuiti, manuali tecnici, lezioni nelle università italiane, speech a eventi in tutto il mondo. Lavorando a fianco di decision maker e specialisti di ecommerce, marketing e advertising abbiamo avvertito l’esigenza di creare un evento verticale, incentrato su soluzioni pratiche, strategie, casi studio e implementazioni di tracking e analisi dati efficaci e testate sul campo. Perché da oggi e negli anni a venire il successo di qualsiasi strategia di marketing e advertising digitale passa da qui”, conclude Matteo Zambon – Co-Founder di Tag Manager Italia.

Il programma è in fase di definizione.

Per iscriversi alla Lista Prioritaria e restare aggiornati su tutte le novità del GA4 Summit 2024 visitare il sito: www.ga4summit.it

Tag Manager Italia

Tag Manager Italia è un’agenzia di consulenza e formazione specializzata nel campo del tracciamento e della misurazione dei dati provenienti da siti web, e-commerce, campagne pubblicitarie online ed altri presidi digitali. Nel 2024, Matteo Zambon e Roberto Guiotto sono i primi italiani invitati come speaker al Marketing Analytics Summit di Phoenix, Arizona (USA). L’agenzia è riconosciuta per essersi aggiudicata il premio “Golden Punchcard Prize” all’evento Superweek, il convegno più importante al mondo sulla digital analytics che ogni anno premia la migliore soluzione, metodo o case history nel settore della digital analytics a livello mondiale. Tag Manager Italia è stata l’unica agenzia italiana ad aver vinto i Quanties Awards – il massimo riconoscimento in materia di digital analytics a livello internazionale.

Contatti per la stampa:

TAG MANAGER ITALIA | Angela Rosa Lembo | Tel +39 0444 371210 | mail: angela.lembo@tagmanageritalia.it

TAG MANAGER ITALIA | Giovanni Sommavilla | Tel +39 0444 371210 | mail: giovanni.sommavilla@tagmanageritalia.it