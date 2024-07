Gabriele Feron di FGR: nell’edilizia pubblica e privata rivolgersi a ditte specializzate e chiavi in mano riduce costi e tempi dei lavori

15 Luglio 2024

(Adnkronos) – L’azienda toscana, certificata SOA, FGAS e antincendio, è specializzata in edilizia pubblica e privata e garantisce lavori di demolizione e ripristino di immobili, installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, idrosanitari, solare termico, nel rispetto delle normative, del design e della qualità dei materiali

Pisa, 15 luglio 2024.Che si tratti di edilizia pubblica o privata, per gestire correttamente i progetti di costruzione o ristrutturazione ed evitare errori che spesso si rivelano dispendiosi, risulta sempre più indispensabile rivolgersi ad esperti del settore in grado di offrire supporto tecnico e consigli pratici in ogni fase del processo edilizio.

“Affidarsi a ditte certificate e professionali significa usufruire di un’assistenza continua attraverso cui ottimizzare costi e tempi dei lavori edili ed impiantistici: rispetto delle normative, guida nella scelta di materiali qualità, problem solving sono infatti elementi fondamentali che in questo settore sanno fare la vera differenza”. È questo il commento di Gabriele Feron, amministratore unico di FGR, azienda toscana specializzata in opere edili – pubbliche e private -ed in installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, idrosanitari, solare termico e antincendio.

“La nostra impresa con sede a Pontedera partecipa costantemente a gare d’appalto nel settore delle opere pubbliche, con un particolare riferimento all’edilizia popolare ed al recupero alloggi, garantendo l’intero processo che parte dalla demolizione e si chiude con il totale ripristino. Avvalendoci di un’ampia rete di professionisti e fornitori, dopo un’accurata valutazione tecnica finalizzata alla scelta degli impianti più idonei, operiamo sempre tenendo conto delle caratteristiche architettoniche e delle reali esigenze energetiche dell’immobile”, prosegue Feron che è anche Presidente di Afi.Pi – Associazione Formazione Idraulici Pisa che, erogando corsi di formazione ai professionisti del settore, li aggiorna costantemente tanto sulle normative in vigore quanto sulle novità relative a materiali e strumentazioni.

Sinonimo di professionalità ed esperienza, FGR è anche una ditta certificata FGAS e antincendio che garantisce elevata qualità, efficienza energetica e design estetico tanto per gli edifici pubblici, quanto per le abitazioni private, le attività commerciali, gli hotel e le strutture ricettive, nella provincia di Pisa, Livorno, Empoli e Lucca.

CONTATTI: https://www.fgrstore.it/