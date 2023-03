Gadget green: dalle magliette personalizzate in tessuto ecologico alle borracce, come possono aiutarti a promuovere l’azienda

Marzo 23, 2023

(Adnkronos) – Gorla Minore (VA), 23/03/2023 – Sempre più aziende, soprattutto quelle nate di recente, hanno scelto di abbracciare come principio quello della sostenibilità ambientale. Vale a dire che ogni scelta adottata a livello aziendale deve tenere in conto quale può essere l’impatto che ha sull’ambiente.

La scelta del packaging e modo di comunicare con i clienti (evitando per esempio il cartaceo), fino ad arrivare ai gadget personalizzati da regalare ai propri clienti.

Un’azienda che sostiene apertamente di voler rispettare l’ambiente deve dimostrare la presa di posizione in ogni dettaglio. Solo restando coerente alla sua vision può rafforzare la propria immagine e fidelizzare i clienti.

I gadget personalizzati ecologici entrano perciò a far parte di una strategia decisamente più ampia, e ne sono parte integrante. Fortunatamente oggi è possibile scegliere tra tanti gadget in ottica green per promuovere la propria azienda. Vediamo quali possono fare al caso tuo.

Gadget ecologici per i tuoi clienti

Un gadget ecologico ha come obiettivo quello di inquinare il meno possibile sia in fase di realizzazione sia, in un secondo momento, di smaltimento. Per questo motivo sono realizzati con materiali come per esempio il PET riciclato, il bambù, il cotone biologico e il sughero.

Magliette in tessuto ecologico

Le magliette personalizzate in tessuto ecologico puoi sceglierle sia come regalo per i tuoi clienti, sia per il tuo staff.

Le t-shirt di cotone ecologico sono tra le più gettonate perché il cotone viene appunto ricavato e lavorato grazie a una serie di procedimenti bio. Come qualsiasi altro capo d’abbigliamento non ecologico, anche queste t-shirt possono essere personalizzate grazie alla scelta del colore del tessuto e della scritta, ma anche la stampa di immagini.

Penne e quaderni ecologici

Sono, sia le penne che i quaderni, i due gadget personalizzati più richiesti. Permettono a tutte le aziende di acquistarli anche con un budget ridotto e inoltre, sono altamente personalizzabili.

Le penne eco personalizzabili possono essere realizzate totalmente in mais biodegradabile, oppure ci sono quelle in legno, paglia di grano o ABS.

I quaderni sono realizzati invece con fogli di carta riciclata e puoi scegliere tra diversi formati, numero di pagine e tipo di copertina. I più belli per esempio hanno la copertina in sughero, in legno e altre in cartone.

Tazze ecologiche

Le tazze ecologiche sono perfette sia come regalo per i clienti che hanno fatto un acquisto presso il tuo negozio, oppure per tutti i dipendenti dell’ufficio.

Senza dubbio la maggior parte delle persone apprezzerà. Una tazza risulta essere sempre un oggetto molto utile e, se è ecologico, ancora meglio.

Le tazze di legno sono molto eleganti, vengono utilizzate per fare colazione in casa oppure bersi un tè durante la pausa in ufficio. Inoltre puoi personalizzarle come meglio credi, optando anche per intagnalire il legno.

Shopper ecologiche

Le shopper sono le classiche borse utilizzate per andare a fare la spesa o per fare, come suggerisce il nome stesso, shopping.

Risulta perciò essere un accessorio molto utilizzato dalle persone, indipendentemente dalla circostanza o dall’età. Puoi regalarle durante le fiere e gli eventi per esempio, o durante una classe di lavoro.

Possono essere confezionate con diversi materiali ecologici, come per esempio la canapa, il sughero, l’RPET e il cotone biologico.

Il poggia-cellulare in legno

Chi non possiede un cellulare? Di conseguenza il poggia-cellulare diventa uno strumento utile praticamente per chiunque. Serve per mantenere in posizione quasi retta il telefono, in questo modo hai sempre lo schermo a portata di vista.

Sulla superficie del tuo portacellulare ecologico puoi far stampare loghi, recapiti e citazioni. E’ sicuramente molto utile se ciò che desideri è rafforzare la tua brand identity.

Chiavette USB in materiali ecologici

Rientrano nella lista di gadget tecnologici e allo stesso tempo ecologico, come il materiale con cui sono realizzate. Ma soprattutto sono sempre molto amati dalle persone perché sono utili.

Le chiavette USB vengono utilizzate per trasferire dati importanti da un computer a un altro, sono necessarie per poter fare dei backup, aiuta ad archiviare documenti, foto, canzoni e video.

Una pen-drive per essere ecologica deve essere realizzata per esempio in legno o metallo. Le migliori sono quelle che possiedono un meccanismo a rotazione perché proteggono la parte da inserire nel PC senza dover utilizzare il tappo in gomma.

Power Bank

Per continuare sulla scia dei gadget ecologici e tecnologici, ecco il power bank. Una batteria portatile che può arrivare anche a 6.000 mAh.

Anche in questo caso il materiale utilizzato per la realizzazione è il legno, oppure può essere in bambù. E’ un regalo molto utile e apprezzato, oltre a facile da personalizzare.

Questo semplice accessorio ti permette di ricaricare la batteria del tuo telefono anche quando ti trovi fuori casa e non hai possibilità di connetterti a una presa elettrica. Per questo può essere un buon regalo per quelle persone che tendono a passare molto tempo fuori, in zone dove accedere a una presa elettrica è difficile, oppure chi prevede un lungo viaggio in aereo o in macchina.

Borracce

Le borracce ecosostenibili sono utilissime per molte persone. Ma soprattutto sono amate dai più sportivi che passano molto tempo all’aria aperta.

Queste stesse persone di solito hanno un contatto piuttosto stretto con la natura perciò apprezzano le borracce ecosostenibili in RPET rivestite in bambù, così come quelle in vetro con la tasca di neoprene.

Gadget365, lo shop online per l’acquisto di gadget green

Puoi scegliere di acquistare i gadget ecologici su Gadget365. Questa azienda opera da 10 anni nel settore e oltre 15.000 clienti si sono rivolti a lei quando hanno avuto bisogno di rafforzare la propria campagna di comunicazione attraverso degli oggetti per il proprio personale o per i clienti.

Riesce a garantire al miglior prezzo un’ottima qualità grazie all’attenta scelta dei fornitori. Tutti i loro articoli poi sono in linea con le normative sia italiane che europee. Gadget365 inoltre fa parte di Assoprom, associazione che riunisce distributori e produttori qualificati nella vendita di articoli promozionali e pubblicitari.

All’interno del suo shop online puoi trovare numerosi gadget promozionali tra cui scegliere, tante idee regalo e un servizio clienti eccezionale, sempre pronto ad assistervi in caso di bisogno.

CONTATTI

GADGET365

Via Redipuglia 154

21055 Gorla Minore (VA)

Tel: 0331 601130

Email: info@gadget365.it

Shop online: Gadget365.it